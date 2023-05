Volejbalové finále je souboj na kurtu i v hledišti. Krásná atmosféra provází zápasy v obou halách. Speciální náboj má finále pro tři hráče, kteří prošli Českými Budějovicemi. Každý z nich se prezentuje jinak. Lvi připravili pro 4. zápas nečekanou posilu. Podívejte se na video.

Volejbalové finále. Lvi připravili nečekanou posilu | Video: Deník/ Lvi Praha, David Nejedlý

V sedmnáct hodin začne v Praze utkání extraligy volejbalistů, které může rozhodnout o tom, kdo se stane mistrem ČR pro rok 2023. Pražané vedou nad Jihostrojem České Budějovice 2:1 na zápasy.

Speciální náboj má série pro Tibitanzla, Schoutena a Toduu. Všichni hrají v dresu Lvů. Všichni působili v dresu Jihostroje. Nejlepším hráčem třetího finále byl Kanaďan s nizozemským pasem, kanadský dřevorubec Adam Casey Schouten. Hrál výborně. Nedošly mu síly, útočil od začátku až do konce. Pochopitelně měl on sám radost z každého dílčího úspěchu, z celkového vítězství. Blokař Martin Tibitanzl po zápase také sympaticky oslavoval výhru v hale, kde s volejbalem začínal. Jen Ukrajinec Valerij Todua posílal během utkání posunky na druhou stranu kurtu, zbytečně tím zlobil fanoušky, protihráče, kteří ještě nedávno byli společně s ním v týmu.

Prezident VK Jihostroj České Budějovice Jan DivišZdroj: Deník/ Kamil Jáša"Lvi připravili nečekaných tah. Podívejte se na video, kdo se objevil přímo na kurtu v tréninku.

Prezident klubu Tomáš Janeček!

Jak je vidět, pohybuje se u sítě elegantně, na tréninku smečoval z Janouchových nahrávek, přihrával, "čapal" v poli.

Ale aby se Pražané nedivili. Prezident Jihostroje České Budějovice Jan Diviš působí v hledišti vždy elegantně, nic ho jen tak nerozhodí. Volejbalové dovednosti svého kolegy z Prahy může posuzovat s nadhledem a s úsměvem na tváři. Hrával totiž první ligu. A výborně! Pod vedením trenéra Čadila patřil Diviš k nejlepším smečařům týmu. Vynikal chytrostí, spolehlivou přihrávkou, přehledem ve hře.

V tehdejším týmu Vysoké školy zemědělské v Českých Budějovicích měl neoddiskutovatelné místo v základní sestavě. Možná ještě dnes by svým elegantním bagrem strčil mladší přihrávající smečaře do kapsy…

Play off je o emocích, o špičkových sportovních výkonech. Oba týmy se navzájem hecují, platí to i o fanoušcích. I o prezidentech klubů.

Vyrazíte do Prahy na 4. díky atraktivního volejbalového seriálu?