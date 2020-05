I ve složité době si našel čas a vypravil se na jih Čech do Kaplice, kde se na společném tréninku sešli naši nejlepší motokrosaři Martin Michek s Petrem Polákem, Olga Roučková, která se chystá se svou čtyřkolkou na Rallye Dakar, a další osobnosti našeho motoristického sportu.

„Je to pro nás velice nepříjemná situace. Především z ekonomického hlediska. Když se nejezdí závody, tak Autoklub nemá žádné příjmy, takže nás to dost drtí,“ připouští první muž českého motorismu. „Nicméně český sport by měl od vlády dostat také nějakou podporu, jako dostali všichni ostatní, včetně kultury. Určitě přežijeme, to říct mohu, ale mrzí nás, že odjedeme jenom zbytek sezony. Odhaduji to tak na padesát, možná čtyřicet procent závodů. A všechno spíše na podzim.“

Pandemie naštěstí pomalu ustupuje a snad se tak blíží i termíny pořádání prvních letošních motoristických závodů. „Stále platí značná omezení vzhledem k počtu účastníků jednotlivých akcí. Mělo by se to postupně navyšovat na tři sta lidí, potom pět set a tisíc. Ale víc zatím ne. To nám umožní odjet závody v některých disciplínách. V tomhle směru je nejméně náročná plochá dráha, kde se v krajním případě vejdeme i do sta lidí. Ale třeba motokros, to je průšvih. Na mistrovství republiky bývají tři tisíce lidí a více. Do toho se nevejdeme a ve hře je spíše varianta bez diváků. Uvidíme,“ přemítá.

Z hlediska počtu návštěvníků je největším problémem rallye. „Nemůžete uhlídat trať, která měří desítky kilometrů rychlostních zkoušek, aby se tam lidé neshlukovali. Ale budeme mít jednání s panem Maďarem z ministerstva zdravotnictví, který má jako epidemiolog na starosti rozvolňování vládních opatření. Věříme, že se nám podaří domluvit nějaká pravidla. Třeba, že by se diváci rozdělili do sektorů nebo oblastí, aby se neprolínali, abychom dodrželi limity, a přitom jich na velkém prostoru bylo větší množství, což potřebujeme. Zkusíme se domluvit a snad to dobře dopadne,“ věří.

Ale uspořádat například mistrovství republiky v motokrosu zůstává nadále značným problémem. „Mluvil jsem s Markem Tesařem, který pořádá masové běhy. V době, kdy bylo omezení do sta osob, tak se domluvil, že závod může absolvovat až pět set běžců, ale museli startovat ve vlnách, aby se neprolínali. Taková řešení lze najít,“ je přesvědčen. „Pokud by to pořadatel dokázal dodržet, tak by bylo možné vymezit divácké sektory, kam by se vešlo sto, nebo dvě stě lidí. Podle potřeby. Pak už jde jenom o to uhlídat, aby se diváci neprolínali a měli do sektorů zajištěný přístup. Věřím, že i tímhle způsobem se dají omezení dodržet,“ je přesvědčen.

Velký otazník se vznáší i nad velkými závody, které se mají v České republice uskutečnit. Ať už je to Grand Prix silničních motocyklů v Brně, mistrovství světa na ploché dráze v Praze na Markétě, světový šampionát v motokrosu v Lokti nad Ohří nebo populární Barum rallye. „S tím máme větší problém,“ připouští Šťovíček. „To jsou všechno závody, které se nedají uspořádat bez zahraničních diváků. Třeba do Lokte jezdí většina fanoušků z Německa a z ekonomického hlediska tam hraje příjem ze vstupného významnou roli. Tvoří velkou část rozpočtu. Pokud by k nám návštěvníci z Německa přijet nemohli, tak z ekonomického hlediska prakticky není možné závod uspořádat. Dokud bude platit uzavření hranic, tak bohužel asi nebudeme moci pořádat mezinárodní závody,“ konstatuje. „Ale uvidíme, jak se situace vyvine, protože se to pořád mění.“

Grand Prix v Brně bez diváků, to by byla také hodně smutná kapitola. „S diváky to ale půjde asi jen těžko. Otázkou je, jestli to bude možné alespoň bez diváků,“ přemítá prezident Autoklubu. „Asi by promotér musel odpustit zalistovací poplatek, nebo případně jeho nějakou hodně významnou část, aby se závod dal bez diváků ekonomicky utáhnout. Příjmy ze vstupného hrají u těchto velkých závodů skutečně významnou roli. Bývá to čtyřicet až padesát procent jejich rozpočtu. Bojíme se i o Barum rallye, která by bez zahraničních diváků také neměla smysl. Uvidíme, jak se ještě situace vyvine,“ nechce předbíhat.

Jižní Čechy bývaly vždy významnou baštou motoristického sportu, což platí dodnes. Šťovíček to také velice dobře vnímá. Jihočeši mají zastoupení i ve vedení Autoklubu. „Matěj Smrž je předsedou komise silničních motocyklových závodů a jsem rád, že ho v této funkci máme. Výrazně se prosadil i v Mezinárodní motocyklové federaci FIM. Díky svému renomé dosáhl jako úplný nováček na to, na co jiní čekají třeba pět nebo osm let. Jako sportovní komisař okamžitě dostal výborné nominace na závody mistrovství světa superbiků a endurance. Profiluje se jako hlavní sporťák pro vytrvalostní závody, což by bylo perfektní. Jeho bratr Jakub je zase v evropské komisi FIM a je prezidentem sdružení Alpe Adria, které pořádá mezinárodní závody, jejichž součástí je i mistrovství republiky,“ chválí úspěšnou bratrskou dvojici, která se dokázala rychle ze závodníků přeorientovat na funkcionářskou dráhu.

Nesmírně populární je na jihu Čech také motokros. „Je tady spousta krásných tratí, které už jsem stačil i sám navštívit. Byl jsem nedávno v Jiníně, v Klukách nebo teď v Kaplici. Na jihu je významné zázemí a podhoubí pro náš motocyklový sport. Jihočeský kraj je jeden z mála, který má svůj vlastní krajský přebor v motokrosu. Tratě jsou tady opravdu hezké a hlavně je tady spousta srdcařů, kteří se tomu věnují ne kvůli penězům, ale protože je to baví a chtějí to dělat. Podle toho to také vypadá,“ ocenil Jan Šťovíček celý jihočeský motokros, v jehož čele stojí již několik let Evžen Zadražil.