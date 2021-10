Jihostroj do sobotního zápasu naskočí ve speciálních dresech. Nachystány budou speciální akce. zajímalo nás, co říkali aktéři zápasu v příbrami. A tady jsou postřehy trenérů a kapitánů.

Martin Demar (trenér VK Euro Sitex Příbram): "Chtěli jsme hrozně moc vyhrát, ale zkazily nám to naše ruce a nohy. Bohužel jsme nic nepředvedli."

Martin Böhm (kapitán VK Euro Sitex Příbram): Nezahráli jsme dobrý zápas. Možná jsme byli trochu až moc namlsaní z těch prvních dvou výher proti těžkým soupeřům. Jihostroj na rozdíl od Liberce a Varů předvedl třídu navíc a zápas si pohlídal. První dva sety si myslím, že jsme nehráli až tak špatně, byli jsme dobrým soupeřem a dotahovali jsme. Ale soupeř prostě nedělá žádné chyby, má skvělou mezihru, dobře se vykrývá… Museli bychom předvést extrémně dobrý výkon, ale nešel nám pak už moc servis, a to celý zápas ovlivnilo."

Jihostroj České Budějovice v extralizeZdroj: Deník/ Kamil Jáša

René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): "Byl to souboj servisu, oba týmy dávaly dobrý. Myslím, že náš tým byl skvěle připraven na tuto herní činnost. I když jsme kazili hlavně plachtící podání a míče nám létaly do zámezí, tak jsme skvěle zvládli skákaný servis – tam si myslím, že byl klíč k vítězství. Příbram podávala výborně, hodně riskovala, my jsme se s tím v prvním setu velmi těžce vypořádávali, ale dobře jsme zvládali uhrávání těžkých míčů po špatném příjmu, a to nás drželo nad vodou. Pak už jsme stále vedli o dva až tři body a dobrou ztrátou jsme vždy každý set dohráli."

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): "Zápas se mi zdál trochu nervózní. Hlavně na servisu. Musím opět pochválit diváky, protože tu byla skvělá atmosféra. Jsem rád, že odvážíme tři body, protože to tu nebylo jednoduché. Myslím, že rozhodující byl náš o něco lepší servis."