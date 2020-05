O příchodu Filipa Rejlka informoval klubový web. V pondělí dopoledne potvrdil tuto zprávu Deníku manažer Jihostroje Robert Mifka. Volejbalový univerzál Filip Rejlek odpovídal na dotazy:

Filipe, kdy vznikla vaše dohoda s Jihostrojem?

Začali jsme spolu jednat až nějak před 14 dny. Takže poměrně nedávno.

Přicházíte z Karlovarska, které bylo v posledních sezonách jedním z hlavních konkurentů Jihostroje v bojích o medaile. Musel jste se dlouho rozhodovat, jestli do Budějovic jít nebo ne?

Ani ne. V Karlovarsku mi skončila smlouva a nedomluvili jsme na dalším pokračování. Měl jsem nabídky ze dvou klubů, ale Jihostroj byla jasná volba. Je to skvělý tým, kde se vždycky bojuje o nejvyšší příčky. To mě samozřejmě lákalo. Takže rozhodování bylo celkem jednoduché.

Máte za sebou bohatou a úspěšnou kariéru. Co očekáváte od angažmá v Jihostroji?

Jen to nejlepší. Jak jsem už říkal, to že budeme zase bojovat o nejvyšší příčky a budeme hrát na špičce.

Víte, jaká bude vaše pozice v týmu?

Patřím už mezi starší hráče, vím, kolik mi je (úsměv). Jdu do toho s tím, že budeme v týmu dva kvalitní univerzálové, kteří budou bojovat o místo v sestavě. Ale moje povaha je taková, že budu dělat všechno pro to, abych se na hřiště dostal.

Půjdete do Budějovic s celou rodinou?

Určitě, bez nich bych do toho nešel.

Znáte už trochu jižní Čechy nebo je budete teprve poznávat?

Já jižní Čechy miluju. Trávíme s rodinou hodně času na Lipně, znám to tu. Už když jsem se vracel ze zahraničí, jednali jsme s Jihostrojem, chtěl jsem jít na jih. Moje žena v Budějovicích studovala, taky to tam dobře zná. Takže i díky tomu mám z nového angažmá radost, do Budějovic se moc těšíme.

A nějaké své budoucí spoluhráče už znáte?

Určitě, některé dobře znám. S Markem Zmrhalem jsme hráli ve Varech, s Radkem Machem jsem hrál ještě v Liberci. Nerad bych na někoho zapomněl, ale pár kluků už znám.

FILIP REJLEK

Datum narození: 10. 5. 1981

Post: univerzál

Výška: 198 cm

Váha: 86 km

Blokařský dosah: 333 cm

Smečařský dosah: 355 cm

Kariéra: VK Dukla Liberec, Spacer´s Toulouse Volley (FRA), Paris Volley (FRA), Tourcoing Lille Métropole (FRA), Minas Tênis Clube (BRA), Galatasaray Istanbul (TUR), Al Shabab SC (SAU), Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (ITA), VK ČEZ Karlovarsko.