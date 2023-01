Hrát se bude o hodně. O postup do čtvrtfinále evropského Poháru CEV. Při vhodné konstelaci výsledků se může stát, že v další fázi soutěže na sebe narazí dva české týmy. Karlovarsko a Jihostroj. "Víme o tom," pousmál se nad dotazem trenér Karlovarska Jiří Novák. "My bychom museli být třetím nejlepším nepostupujícím, Jihostroj by se musel probojovat přes Maaseik," vysvětlil kouč Karlových Varů, které hrají Ligu mistrů. "Ty varianty tam jsou." Vzhledem k matematickým propočtům to může znít poněkud bláznivě, ale úplně nereálné to není…