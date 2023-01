„V Budějovicích volejbal dělají dobře, jsem přesvědčený o tom, že v extralize zase budou patřit na nejvyšší příčky.“ To nebyl jen tak výstřel slepými náboji, vaření z vody. Holubec byl osobně v českobudějovické Sportovní hale v polovině minulého týdne, kdy České Budějovice rozdrtili silný Maaseik 3:0 na sety. V boji o postup do čtvrtfinále ale neuspěly ve zlatém setu. Tak uvidíme.

Další atraktivní zápas se bude hrát na jihu Čech v podělí. Čas první výměny určují televizní kamery. Ohně, kterými hráči domácího Jihostroje proskakují před začátkem zápasů zaplanou v 17.00.

První výměna bude rozehraná o deset minut později.

Kdo bude v základní sestavě Jihostroje? Určitě argentinský nahrávač Giraudo a nizozemský univerzál van Schie, sehráli se skvěle. Platí na všechny soupeře.Blíží se také okamžik, kdy bude schopný zasáhnou do boje v základní sestavě blokař Oliver Sedláček.„Určitě,“ přikyvuje trenér Vojtěch Zach. Zatím Sedláčka vpustil na kurt jen epizodně. „“Už s námi bude jezdit i na zápasy do hal soupeřů, po zranění zad měl problémy se sezením, teď už se ale zapojil naplno do tréninku, předpokládám, že pokud to bude potřeba, tak se zapojí i do hry.“

Liberec přiveze trenér Matin Démar. Podařilo se mu oživit Duklu, která v předchozích letech spíš jen paběrkovala… Teď je Dukla Liberec v čele tabulky. Jihostroj ale pod Ještědem v úvodu této sezony senzačně vyhrál. „Asi to byl náš nejlepší zápas,“ myslí si trenér Vojtěch Zach.

Teď se pokusí jeho svěřenci výkon z 29. října zopakovat. Č. Budějovice vyhrály na severu Čech přesvědčivě 3:1. Jaký bude výsledek pondělního utkání v českobudějovické Sportovní hale?