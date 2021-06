"Je jich tady téměř třicet," přepočítal ve startovní listině Zbyněk Sýkora z Hluboká fandí parasportu. Krásné prostředí lákalo k vodě lákalo… Na ryby bylo trochu víc teplo, než rybáři potřebovali, ale soutěžní atmosféře to vůbec neuškodilo. A navíc, kdo umí, ten umí. Nejlepší ze všech byl Petr Svatoš, který usiluje o účast na paralympijských hrách, ale jako stolní tenista. Svatoš je mistrem ČR v pararybaření a svoje kvality potvrdil i na hlubocké pískovně.

"Tohle je jenom jeden z mnoha závodů, který město Hluboká dlouhodobě podporuje," vysvětloval Zbyněk Sýkora. "My jsme součástí projektu Hluboká fandí parasportu," dodal.

Rybaáři se sešli pod hlubockým zámkemZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Soutěžilo se ve dvou kategoriích.

Dospělí a děti.

Chytali se kapři, plotice, oukleje a perlíni. Na břehu nebyli jen rybáři, ale také dámy. "Uvrtal mě do toho manžel," mile se smála Lucie Dugová z Třeboně. "On už rybařil delší dobu, začal mě brát s sebou. "A bylo to. Lucie Dugová je přece z kraje rybníků a tak jí pozice sportovní rybářky nedělá vůbec žádný problém.

Ten neměli ani další sportovci. "Břehy jsme uzpůsobili speciálně tak, aby se to přímo u vody cítili vozíčkáři dobře," přikyvoval předseda MO ČRS Hluboká nad Vltavou Vladimír Kavka. Zbyněk Sýkora jeho slova z vlastní zkušenosti potvrdil: "Je to jedinečný závod v tom, že všichni rybaříme ze stejného břehu. Jsou tu nejen vozíčkáři, ale chlapi, děti, prostě napříč handicapy."

Nejlepším rybářem byl v Poháru města Hluboká nad Vltavou v kategorií dětí Robert Houška.

Ceny předával starosta města Hluboká nad Vltavou Tomáš Jirsa.

Atmosféra byla sice příjemná, ale: "Jasně, že se v nás všech probouzí soutěživost," usmíval se Zbyněk Sýkora. "Stejně jako v každém závodě. Jsme všichni sportovci. Všechno je dobré, ale jak se začne nahazovat, když se začne rybařit, tak prostě soutěžíme."