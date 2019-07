Účastníkem Ondrášovka KP je také Jankov. Petr Maxa se ohlédl ještě za skončenou sezonou: “Určitě šlo o velmi zajímavou a vyrovnanou soutěž. Některé zápasy měly vysokou kvalitu, ale upřímně řečeno, čekal jsem kvalitu soutěže ještě o něco vyšší. Celou sezonu si udržely vysoký standard Olešník, Lom a Katovice, ostatní měly výkonnostní i výsledkové výpadky.

Překvapením pro mne bylo postavení Oseku, na druhé straně jsem rozhodně nečekal sestup Roudného a Hluboké. Co se Jankova týče, tak spokojeni nejsme. Chtěli jsme hrát v první pětce, což se nám nepodařilo. Výrazně nám scházel hrotový útočník, více jak polovinu jara nám chyběl v sestavě David Maršán, což na našich výkonech bylo také znát.” A co plánují Jankovští do fotbalového podzimu 2019? Přečtete si to ve speciální příloze Deníku 8.8.