V osmifinále Českého poháru florbalistek přijel do Č. Budějovic Chodov. Od začátku do konce potvrzovaly hráčky hostujícího týmu obrovskou kvalitu. Domácí klub slavil kulaté výročí.

Florbalový pohár v Českých Budějovicích. SK Meťák - Chodov 0:19. Zápas zahájila primátorka města Č. Budějovice Dagmar Škodová Parmová | Video: Deník/ Kamil Jáša

I přes nepříznivý výsledek to byl pro domácí hráčky zážitek. Společenská událost. Podívejte se na video u tohoto článku. Zápas slavnostně zahájila primátorka města Č. Budějovice Dagmar Škodová Parmová (ODS). Podpořila domácí klub SK Meťák, který se stará nejen o dospělé kategorie, ale vychovává i florbalovou mládež. Klub SK Meťák letos slaví 10. výročí od svého vstupu do ligových vod řízených českým florbalem. Oslava se povedla, i když góly přibývaly do domácí branky.

Po první třetině Chodov vedl v českobudějovické Sportovní hale už 9:0. "Chodov má ve svém týmu řadu reprezentantek," hodnotila Zdeňka Stančíková, která je duší SK Meťák společně se šéftrenérem Ivanem Janouškem. Kolotoč gólů se nezastavil ani ve druhé třetině. Soupeř přidal další 4 góly a po dvou třetinách už to bylo 0:13.

V přestávce se ukázali divákům v českobudějovické Sportovní hale také nejmenší florbalisté, kteří jsou budoucností SK Meťák.

Osmifinále ČP: SK Meťák - Chodov 0:19 (0:9, 0:4, 0:6).