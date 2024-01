Jihočeský kraj se chystá na sportovní svátek plný adrenalinu a inspirace. Zimní hry handicapované mládeže Emil Open 2024 slibují nejen soutěžního ducha, ale i nové disciplíny jako parahokej.

V4 Winter Games Emil Open v Jihočeském kraji. Akci podporuje primátorka Č. Budějovic Dagmar Škodová Parmová | Video: Deník/ Kamil Jáša

Jihočeský kraji bude už brzy hostit 2. Zimní hry handicapované mládeže Emil open 2024. Účastníky přivítají České Budějovice a Skiareál Lipno ve dnech 31.1. - 4.2. 2024. Nad akcí převzala záštitu primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová.

Primátorka města České Budějovice pokřtila automobil, který symbolizuje V4 Winter Games Emil Open. Podívejte se na video u tohoto článku. "Podle počtu aktuálně přihlášených se počet vyšplhá na dvě stovky," informuje prezident organizačního výboru Pavel Zbožínek. Novým sportem bude parahokej. "V centru Pouzar připravíme kemp na profesionální úrovni," uvedl dvojnásobný účastník paralympijských her Zdeněk Klíma. Primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová (ODS) doplnila: "Pro mě je to opravdu obrovská radost. Oproti prvnímu ročníku je zájem násobný. Progresivně tato akce poroste i do budoucna. Právě parahokejisté mi hlásili zájem o kemp, ale platí to i o dalších druzích sportu. Ukazuje to, že organizační stránka je ohromně důležitá, o naše zimní hry mají zájem další a další účastníci." Poprvé v historii na akci dorazí i výprava z Albánie.

Podstatná část programu se odehraje u Lipna. "Jsme na účastníky V4 Winter Games Emil Open připravení," uklidnil pořadatele Jiří Gruntorád ze Skiareálu Lipno. "Akce se ze šedesáti lidí rozrostla až na dvě stovky, počítáme s tím, kapacity jsou nás obrovské."