Na její největší hity si určitě vzpomenou i příznivci sportu: Tsamina mina, eh eh, Waka waka, eh eh, Tsamina mina zangalewa, This time for Africa… Písnička Waka Waka (This Time for Africa), první singl z alba Listen Up!, se stala oficiální hymnou MS 2010 v Jihoafrické republice.