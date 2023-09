Prvním soupeřem domácích hráčů v přípravě byla Příbram. Jihostroj nastoupil také proti Lvům, se kterými se setkal naposledy v extraligovém finále uplynulé sezony. Tolik přípravných letních zápasů tady dlouho nebylo. Vlastně vůbec nikdy. "To je dobře," myslí si manažer Robert Mifka. "Trenér si to tak přál, tak jsme to tak zařídili, kluci se na zápasy také těšili," doplnil.

Extraligová sezona vypukne 15. října v Brně. Nové mužstvo vede polský kouč Andrzej Kowal. Ten určil zajímavou změnu. V roli kapitána bude Brazilec Eduarda Carísio. To tady ještě nebylo. Zahraniční hvězda kapitánem týmu. "Komunikujeme v angličtině," uklidňuje trenér Kowal škarohlídy, které by snad napadlo, že se hráči s koučem jen těžko domluví.

Jihostroj opět nabízí svým fanouškům možnost naladit se na novou sezonu a poprvé vidět v akci nové akvizice už během přípravného období. "Vstup je zdarma, těšíme se na každého fanouška, přijďte na volejbal," doplnil manažer českobudějovického klubu. Vstup na domácí přípravná utkání bude probíhat hlavním vchodem Sportovní haly vždy 30 minut před začátkem zápasu. Otevřena bude tribuna B naproti hráčským lavičkám. Program dalších přípravných zápasů:

21. září VK Jihostroj České Budějovice – Kladno volejbal cz (16:30), 22. září VK Jihostroj České Budějovice – Kladno volejbal cz (12:00), 29. září VK Jihostroj České Budějovice – VK Lvi Praha (16:30), 30. září VK Jihostroj České Budějovice – VK Lvi Praha (12:30)6. října Kladno volejbal cz – VK Jihostroj České Budějovice (18:00), 7. října Kladno volejbal cz – VK Jihostroj České Budějovice (10.00)