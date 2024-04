Ve finálové sérii extraligy volejbalistů je stav 2:0 na zápasy pro České Budějovice. Třetí zápas v úterý v Praze může sezonu ukončit. Jihostroj ČB - Lvi Praha. To je souboj, ve kterém měli obhájci titulu být favoritem. Jenomže semknutý tým z jihu Čech hraje skvěle. Paradoxně tým psychicky zesílil po zranění dvou hráčů základní sestavy. Taylora Parkse nahradil Okolič, Gonzaleze van Schie. Kubánec byl v hale při finále. Na první pohled by se zdálo, že třeba na jeden blok by se mohl v průběhu utkání objevit. Kdo ví? Třeba by právě on zastavil útočící Lvy při mečbolu… Reálnější je ale scénář, že se Miguel González chystá na zásadní řešení situace. Jeho vazy jsou poraněné, na aktivní sport musí na čas zapomenout.