Baseballisté Sokola Hluboká při svém návratu do sxtraligy obsadili skvělé čtvrté místo. Rozhodla o tom semifinálová série Sokola s úřadujícím mistrem, brněnskými Draky, kterou jedenadvacetinásobný český mistr o víkendu zvládl ve dvou zápasech 6:2 a 6:1 a zahraje si o titul s Arrows Ostrava. Ti ve druhém semifinále přehráli Eagles Praha 3:2 a 7:6

Sokol měl v základní části a nadstavbě s Draky vyrovnanou bilanci. Jedenadvacetinásobný úřadující mistr české extraligy ale před semifinále úspěšně posílil o venezuelské internacionály Pabela Manzanera a Omara Hernandeze, kteří se stali hráči rozdílovými.

Hlubocký Sokol dolétl na čtvrté místoZdroj: Deník/ Sokol Hluboká

V prvním utkání v Brně zvítězili Draci 6:2, když nadhazovači domácích Radim Chroust a Filip Čapka příliš nepouštěli hlubocké pálkaře do hry. O dva úspěchy hostů se tak postaral vynikající Martin Mužík svými homeruny číslo 12 a 13 v sedmé a deváté směně! „Tohle utkání jsme si bohužel prohráli sami chybami v poli. V tomto semifinálovém duelu se ukázal nedostatek našich zkušeností v takto vypjatých utkáních a kupili jsme chyby, které bychom normálně neudělali,“ hodnotil trenér Zdeněk Josefus.

V sobotu na Hluboké bylo utkání dlouho otevřené. Homerunem otevřel skóre v první směně brněnský Pabel Manzanero a jeho krajan Omar Hernandez prakticky nepustil pálkaře Sokola na mety až do šesté směny. Dvoumetový odpal se pak povedl Matějovi Dvořákovi a třímetový odpal Martina Mužíka znamenal čestný bod domácích. Draci si s Davidem Mergansem na nadhozu ale poslední směny pohlídali a přes snahu a útok nedali pálkařům Sokola šanci. Sokol druhé semifinále neměl sílu otočit a se skvělými diváky se rozloučil prohrou 2:6.

„Do extraligy jsme se probojovali po dlouhých šestnácti letech v První lize. Cílem proto bylo udržet extraligovou účast a bojovat o nadstavbovou Top 6, z níž se nejlepší čtyři dostanou do semifinále. To, že jsme se nakonec dostali až mezi nejlepší čtyři týmy, to je obrovský úspěch celé sokolské party kolem hlubockého baseballu a softballu, trenérů, realizačního týmu, manželek, partnerek a maminek, které o kluky pečují. My nejsme velký ani tradiční sport, ale když se podívám na naše žáky a žákyně, na juniory, jak je to baví, jak jsou na hřišti šťastní a úspěšní, tak se o naši budoucnost vůbec nebojím a jsem na naše Sokoly hrdý,“ říká nadhazovač týmu a starosta hlubockého Sokola David Šťastný.

Základ týmu tvoří hlubočtí odchovanci, kteří ve většině teprve sbírají extraligové zkušenosti. Ty před sezónou doplnili tři zkušení zahraniční hráči a reprezentační nadhazovač Jan Novák, který před sezónou přišel z extraligové Kotlářky Praha. Ten se věnuje, stejně jako vynikající pálkař a hlubocký odchovanec Martin Mužík a další hráči, i výchově mladších. Nejmladšímu, catcherovi Lukáši Jelínkovi, je patnáct, nejzkušenějšímu nadhazovači Davidu Šťastnému devětatřicet. Trenérské trio tvoří Petr Baroch, Michal Kapr, hlavním trenérem je zkušený Zdeněk Josefus, který k týmu přišel před sezonou.

„My nemůžeme hodnotit sezónu jinak než jako velmi úspěšnou. Dostali jsme se dál, než jsme si vůbec dokázali představit. Skončili jsme před branami finále, v němž jsou zaslouženě dva skutečně nejlepší týmy posledních let Draci Brno a Arrows Ostrava. Důležité je, že si kluci bez extraligové zkušenosti vyzkoušeli, že můžeme hrát s každým a hlavně poznali, co všechno ještě musíme udělat, co natrénovat a jak profesionálně k baseballu přistupovat, abychom s těmi nejlepšími i vyhrávali. My si teď sezónu s každým hráčem v klidu rozebereme, čekají nás individuální tréninky a konzultace, zimní atletická a gymnastická příprava a práce na jednotlivých hráčských dovednostech. Musíme pracovat na pálce, na práci v poli a dalších činnostech, abychom příští rok byli ještě lepší,“ zhodnotil sezónu Zdeněk Josefus.