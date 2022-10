"Byl to dvoudenní maraton, úžasná atmosféra a výprava, užily jsme si to od super zázemí v hale, které bylo v univerzitním kampusu Bohunice Brno až po příjemné ubytování," hodnotí trenérka Klára Klepalová.

Atmosféra, kterou vytvořili rodiče svěřenkyň, byla elektrizující. "Slovy nepopsatelná a patří jim za to velký dík, stejně jako ostatním závodnicím klubu, které se do finále nedostaly a zůstaly s námi celý víkend, aby mohly podpořit své kamarádky," přikyvuje trenérka.

V listopadu je čeká mistrovství světa, teď klub přivezl dvě stříbra

Závod začal napínavým soubojem o první místo zlatého kadetského tria z letošního ME v Belgii. "Před mistrovstvím České republiky závodnice obsadily druhou příčku," připomíná trenérka. Trio kadet 11 – 12 let ve složení Bára Braunfuchsová, Magdalena Jandová a Michaela Slovanová postoupilo do finále z prvního místa. "O to napínavější bylo finále, podařilo se a přivezly jsme domů titul mistrů České republiky v kategorii kadet tria."

Závod dospělých ve všech kategoriích vždy znamená jedinečný zážitek pro všechny. "Naše Adult trio nad 18 let, bronzové na mistrovství Evropy v Belgii, Karolína Beranová, Lucie Karásková a Barbora Kuželová, postoupilo do finále z druhého místa." V nedělním finále závodnice zabojovaly, druhou příčku udržely, a přivezly domů titul vicemistryň ČR. "S tím, že je ve finále technická rozhodčí (hodnocení splnění prvků obtížnosti) ohodnotila i na první místo."

Oba týmy se chystají na MS 2022 do Ostravy, které se uskuteční začátkem listopadu.

V kategorii youth 15-17 let ženy obsadila Karolína Beranová 11. místo. "První nepostupové do finále. Není to příliš oblíbená pozice," přikyvuje trenérka. "Chtěla jsem si singla užít, nestalo se, mrzí mě to. Máme stříbro v triu a stříbrná medaile mi ve sbírce chyběla. Je důležité mít sílu přepnout, proto je sport tak důležitý i pro běžný život, naučit se zdolávat překážky a jít dál."

Kategorie juniorky ženy 13 – 14 let: Natálie Hrabčáková 16., Johanka Fišerová 18., Kamila Zákostelecká 19. a juniorské duo Natálie Hrabčáková a Kamila Zákostelecká 8.. "Všechny jsou v jedničkách druhým rokem, jsou na začátku a zaslouží velkou pochvalu," uvedla trenérka Klára Klepalová, které posílá vzkaz ředitelka a majitelka klubu Romana Beranová: "Trenérce patří za vedení klubu velký dík. Hlavně za obětavou a zodpovědnou práci."