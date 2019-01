České Budějovice – Takhle důležitý zápas se za českobudějovickými zelenými stoly roky nehrál!

Pedagog v sezoně 2014-2015. Nahoře zleva Bauer, P. Kortus st., Bakalář, Janda, dole bratři Kortusové Filip a Pavel.tus, | Foto: Deník/ Jan Škrle

Pedagog v sobotu hostí od 15 hodin stolní tenisty Čakovic, a pokud zvítězí, úspěšně vykročí za postupem do druhé ligy.



Vedoucí družstva Pavel Kortus mladší připomíná, že s play off má zkušenosti jen rutinér Jan Janda, zatímco pro mladíky kolem něj to bude zcela nová zkušenost! „Loni nám play off těsně uniklo," vzpomíná, „letos jsme se do něj dostali, tak snad nám to vyjde a vynahradí nám to uplynulé roky, kdy jsme končili sezonu smutní. Kéž by bylo, co slavit!" přeje si Kortus, jenž byl v základní části soutěže druhým nejúspěšnějším hráčem, nasbíral jen osm porážek.



Z celku Čakovic má zdravý respekt. „Rozhodovat mohou maličkosti. Soupeř má vyrovnané družstvo. Nemá hráče, který by dělal stále čtyři body, ale ani nikoho, kdo by nebodoval… Vyrovnané má i deblové dvojice, v tom je jejich síla," tvrdí Pavel Kortus ml.

Vedoucí družstva věří, že ke skalním fandům Pedagogu dnes ještě někdo přibude, ve hře je totiž postup do druhé ligy. „Důležitá bude i psychika. Věříme v podporu diváků. Kromě Honzy Jandy nemáme s takovými zápasy žádné zkušenosti, tak uvidíme, jak to kdo zvládne!" je zvědav Pavel Kortus ml.