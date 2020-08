Samotné závodění už pro píseckého pilota není prioritou. „Sám ještě jezdím, ale mám to dost okrouhané. Výrazně se nám snížil rozpočet a sezona začínala hodně pozdě. Orientoval jsem se především na to, abych natestoval nové věci a využil vynucené pauzy, abychom se posunuli dopředu s technikou,“ říká k aktuální sezoně.

A jak sám dodává, přineslo to své ovoce. „Náš pilot Fanda Pros jede v hlavní třídě KZ2 v top čtyřce mistrovství republiky s minimální ztrátou na prvního. Dá se říct, že z tohoto pohledu nám pauza prospěla,“ vidí na nepříjemné situaci kolem pandemie koronaviru i nějaká pozitiva. „Přibrzdilo mě to ale v mém vlastním závodění. Z důvodu menšího přítoku financí jsem musel vynechat slovenské mistrovství,“ lituje.

Váchovou prioritou se tak stalo mistrovství České republiky, ve kterém je ve třídě KZ2 na čele průběžné klasifikace. „A k tomu především spousta testovacích kilometrů, aby mi fungoval tým. Ten je u mě na první místě. Pokud by se vše zase vrátilo do normálu, tak jsme schopni naskočit do další sezony ve stejném rozsahu, jako tomu bylo před pandemií,“ ujistí. „Snažil jsem se být obezřetný, abych si před sebou z finančního hlediska pro příští rok nehrnul nějakou zbytečně velkou kouli.“

O závodění ve Váchově týmu je mezi především mladými jezdci zájem. „To nás těší,“ usměje se. „Držíme ale standardní skupinu jezdců jako loni. Podle aktuální situace se to pohybuje mezi čtyřmi až šesti závodníky. Někteří si svůj osobní i profesní život naplánovali jinak, což se do toho také promítlo. Ale o moc víc členů týmu už bychom stejně asi mít nemohli,“ má jasno. „Než počet jezdců nějak masivně navyšovat, tak to radši budeme dělat s méně závodníky pořádně,“ zdůrazní.

Opatření kvůli pandemii koronaviru letošní motokárovou sezonu pořádně ovlivnila. V polovině srpna se odjel v Písku na Hradišti teprve druhý závod domácího šampionátu a celkem jsou v plánu jenom čtyři. „Vypadl Třinec, kde se v daném momentu vzhledem k aktuální pandemické situaci závodit nedalo. Ale je to prostě jenom sport, což je výsada, bez které se svět může obejít. Také jsem se bál a nevěděl, co bude. I já mám doma rodiče a lidi, které mám rád a nechtěl bych je svým cestováním do rizikových destinací ohrozit. Musíme být zodpovědní a uvědomit si, že bez sportu se prostě dá být. Také se mohlo stát, že by se sezona zastavila úplně. Trocha zodpovědnosti je určitě na místě,“ odmítá jakékoliv podceňování situace.

Na druhý závod mistrovství republiky se do Písku sjely téměř dvě stovky jezdců a byla to skutečně vydařená podívaná. „Startovní listina byla obrovsky nabitá,“ přikyvuje. „České mistrovství se strašně zvedlo a sklízí uznání i v okolních zemích. Německé mistrovství bývalo absolutně top národním šampionátem v Evropě, ale dnes ho jede jenom půlka pilotů a závody se uskuteční pouze dva. Pořád se něco ruší a mění. Letos se budeme snažit zůstat na domácí půdě, udržet si formu a příští rok to třeba zase rozjet naplno,“ přemýšlí Jindřich Vácha už i o další sezoně.