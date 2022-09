Běžci vyrazí směr Vondrov, Zoo a okolo celého Munického rybníka, přes Hlubokou a zpět do Munic. "Kompletní zázemí závodu bude právě v Municích kousek od Hluboké nad Vltavou." Podle Vaše se ne nadarmo říkává, že v Českých Budějovicích by chtěl žít každý a běhat zejména. "Naše skupina #tymdejvid, kterou jsem založil, je právě z Českých Budějovic a pravidelně běháme každé úterý na Sokolském ostrově." Věnujeme se právě běhání aktivnímu pohybu a rozvoji běžecké techniky (www.tymdejvid.cz)

Padaly krásné góly. Zaměstnanecká liga Deníku v Semicích

David Vaš pochází právě z Munic. "Běhání jsem začínal právě na trase okolo Munického rybníka, následně jsem se přestěhoval do Budějovic a snil o tom, že jednou v Municích uspořádám závody." A sen se teď stane realitou. "Začal jsem se vrcholově věnovat běhu, jezdil jsem na soustředění do Afriky. Postupně jsem se i stal certifikovaným trenérem kondičního běhu a už několik let v Českých Budějovicích provozuji běžecké tréninky."

V neděli 25. září dětské závody začnou v 10 hodin, dospělí následně odpoledne ve 13 hodin vyrazí okolo Munického rybníka.