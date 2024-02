Jihostroj na soupeře nestačil. Na videu hodnotí zápas Jan Suchý

Vojtěch Zach začal hrát volejbal v Příbrami. S oddílem získal v kategorii kadetů 3 mistrovské tituly a v kategorii juniorů 1 krát mistrovský titul. Byl členem reprezentačního družstva kadetů a juniorů. S reprezentačním výběrem do 17 let získal bronzovou medaili na univerziádě v Moskvě 1998, a na ME 1999 v polském Gdaňsku. Po přechodu do seniorské kategorie získal v roce 2001 bronzovou medaili s týmem VO Vavex Příbram v české nejvyšší soutěži. Po přestupu do klubu VK Jihostroj České Budějovice získal během pěti let 1 bronzovou medaili a tři zlaté v řadě (2006 - 2009). V roce 2007 byl členem seniorského reprezentačního výběru. V sezoně 2007/08 a 2008/09 byl účastníkem Ligy mistrů s klubem VK Jihostroj České Budějovice. V sezóně 2009/2010 působil ve francouzském klubu Nancy.

Aktuálně předává zkušenosti mládeži a také trenérům nejen v Jihočeském kraji. Volejbalisté z jihu Čech ale nemají jen příjemné starosti, v pondělí vyprovodí na poslední cestu Michala Galise.