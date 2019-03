Zdaleka ne všechny zápasy v dlouhodobé části vyšly Českobudějovickým na jedničku. Pochvalu si úplně ve všech nezasloužili. Rozhodně ale bylo víc těch, ve kterých dělali svým fanouškům radost. „Nechci výhru v základní části přeceňovat,“ říká uvážlivě trenér René Dvořák. Má pravdu. Výhra v základní části sice hřeje, odborníci si jí cení, ale nic si za ni nekoupíte. „Ukazuje to, že jsme měli v sezoně málo zaváhání,“ doplňuje trenér.

„Nic víc,“ dodal.

V Příbrami potřeboval Jihostroj vyhrát. A zase bylo vidět, jak se hráči od začátku až do konce pekelně koncentrují na každou výměnu.

Kdo byl nejlepší?

Dva muži.

Nahrávač de Amo a univerzál Filip Křesťan. Jeden režíroval, druhý mlátil.

Ze smečí i ze servisu.

Volejbal je týmová hra.

Bez kvalitní přihrávky by ani španělský kouzelník nic nezmohl a bez de Amových bleskurychlých nabídek by byl univerzál Filip Křesťan poloviční. „Budějovicím nahrávač sedl,“ všiml si příbramský David Juračka, odchovanec táborského volejbalu, který dřív hrával v Jihostroji a teď plní v Příbrami roli libera. „Má dobrou distribuci je zkušený.“ Postavou nevelký Juračka zmínil i podobný faktor, který ovlivňuje de Amovu hru. „Také není velký, to je pravda, nahrazuje to něčím jiným, hra Budějovic se s jeho příchodem uklidnila.“

V podobném duchu ohodnotil Španělův výkon také Filip Křesťan. „Jeho angažování bylo pro tuto sezonu třešničkou na dortu, co nám chyběla,“ popsal své pocity bezprostředně po vítězství v příbramské hale. „On je výborný dirigent, který má spoustu zkušeností.“ A jaký je de Amův konkrétní přínos ve hře? „My se v minulé sezoně trápili v koncovkách, neuhrané míče nás stály sety, potom i celé zápasy, v tom je teď u nás na hřišti klid, Miguel to prostě naprosto skvěle zvládá.“

Samostatnou kapitolou byl v Příbrami servis. Peter Ondrovič děsil soupeřovy přihrávající hráče nebezpečným plachtícím podáním, Křesťan přitlačil takovým způsobem, že míč létal do příbramského pole téměř 120 kilometrovou rychlostí. A jak velí nepsaný zákon volejbalu, po kvalitním servisu se lépe plní úkoly blokařům, snadněji se daří pochytat útoky v poli.

„Pár dní si teď kluci odpočinou, bylo toho opravdu hodně, psychicky i fyzicky, pak se zase začneme chystat na zápasy play off,“ doplnil spokojený trenér Jihostroje René Dvořák.