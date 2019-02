Jeden muž, který si individuální pochvalu zaslouží, by se totiž zcela jistě našel…

Trenér.

René Dvořák.

Jeho tým prožil po Vánocích výkonnostní propad. V družstvu o ztrátě formy a plíživé herní krizi nechtěli ani slyšet, ale projev, ať už se na něm podepsalo cokoli, byl neučesaný, kostrbatý. Vrcholem nezdarů byly prohry ve Zlíně a doma s Ostravou. Ani ve „lví kleci“ v Praze, kde Jihostroj vyhrál jen 3:2, nebyl výkon Jihostroje bůhvíjaký.

Měl-li Dvořák za úkol připravit tým na Final four Českého poháru, provedl to naprosto brilantně.



Jihočeši byli v Kutné Hoře nejlepší. Působili velmi svižným dojmem, šlapala jim obrana. A útok? Dirigentem byl pohyblivý, milimetrově přesný a v nahrávce bleskurychlý Španěl. Nikdo ze soupeřů smečaře nedokázal zastavit.

Za zmínku stojí dva momenty. Výkon univerzála Filipa Křesťana a nasazení Australana do základní sestavy. Trenér měl s Maxem Staplesem obrovskou trpělivost. Vyplatilo se. „Věřím, že nám Max v důležitých chvílích pomůže,“ bránil Staplese manažer Robert Mifka po nevýrazných výkonech v základní části.

Australan důvěru splatil vynikajícím výkonem.



A Filip Křesťan?

Odehrál možná nejlepší zápas za dobu, co je v Jihostroji. Trefil se do servisu, přidal razanci v útoku. Při srovnání hráčů na stejném postu (Baranov, Štokr) působil sebejistým dojmem. „Nezbývá nic než makat a přetavit to pro play off,“ vyprávěl po skončení finálového souboje s Kladnem. „Snažil jsem se hru trošku zjančit, chtěl jsem být agresivní, nemůžeme takovéto zápasy hrát profesorským přístupem. Pohár ledacos napoví také pro play off extraligy.“ A právě do boje o titul bude Jihostroj České Budějovice vstupovat jako největší favorit.



„Obrovské poděkování patří fanouškům, přijeli za námi, fandili, vytvořili nám v Kutné Hoře téměř domácí prostředí,“ vzkazuje prostřednictvím Deníku manažer Jihostroje Robert Mifka.



Zaznělo po finále:

René Dvořák (trenér Jihostroje): „Rozhodl servis, plnili jsme výborně taktické pokyny. Koncentrovaná byla i naše hra v obraně. Jak jsme si ji narýsovali, tak jsme ji dodržovali. To bylo zásadní. Adeptů na vítězství v poháru je víc, letos se to povedlo nám. Je to závazek, abychom do play off vstupovali s tím, že máme na to, abychom byli mezi prvními čtyřmii týmy. Naše hra podle mě byla velmi slušná.“





Milan Fortuník (trenér Kladna): „Byli jsme horší. V prvních dvou setech jsme se zarazili v jednom postavení, ale Jihostroj vyhrál finálový zápas naprosto zaslouženě. České Budějovice měly většinu činností o hodně přesnější než my, proto mají pohár.“