Srbského smečaře představuje tiskový mluvčí českobudějovického klubu Matěk Mayer: "Srbský smečař Filip Stoilovič hrál volejbal v sedmi zemích. Před sezonou přišel z Řecka do Českých Budějovic jakožto nejlépe přijímající hráč tamní soutěže a i v české extralize patří mezi nejlepší v této činnosti."

Vítězství v základní části mu s Jihostrojem uniklo o vlásek, ale už tento víkend budou českobudějovičtí volejbalisté obhajovat Český pohár v Karlových Varech. A právě Stoilovič odpovídal na dotazy:

Jak jste spokojený s druhým místem po základní části?

Moc nechybělo a skončili jste první… Upřímně jsem čekal, že budeme první, ale ani druhé místo není špatné. Důležité je, že čtvrtfinále budeme začínat doma a máme tak jako tak dobrou pozici k tomu, abychom skončili sezonu s pohárem nad hlavou. V základní části jsme odehráli spoustu dobrých zápasů, ale nastalo i pár trochu smolných momentů, které nám situaci ztížily. Shrnul bych to frází, že pokud se chceme stát mistry, musíme porazit všechny soupeře.

Doma Jihostroj neprohrál jediný zápas a ztratil celkově jen čtyři sety. Může to být psychologická výhoda do play off?

Myslím, že ano, protože doma hrajeme opravdu suverénně. Věřím ale, že v play-off půjdou naše výkony ještě nahoru. Myslím, že potenciál našeho týmu je ještě vyšší, než jaký jsme dosud ukázali v základní části.

Byl v základní části zápas, v němž byste označil výkon Jihostroje jako dokonalý?

Naše nejlepší utkání jsme sehráli proti Praze, Karlovarsku a Liberci u nás ve Sportovní hale. Řekl bych, že v těchto zápasech jsme podali takřka perfektní výkon. Kdybych měl vypíchnout jeden zápas, vyberu domácí utkání proti Lvům Praha, kde jsme podle mě hráli nejlepší volejbal.

V čem je podle vás největší přednost týmu Jihostroje?

Týmový duch a soudržnost jsou naše nejsilnější zbraně. Jsme skvělá parta a když jsme na hřišti, jsme prostě tým, který udělá vše pro vítězství. Kromě toho máme kvalitu na servisu, útoku i příjmu.

Je kvalita české soutěže lepší, nebo horší, než jste předpokládal?

Víceméně je česká extraliga taková, jakou jsem očekával. Hodně zápasů po celou základní část mělo vysokou úroveň. Když chcete utkání vyhrát, musíte předvést dobrý výkon. Nehráli jsme žádný vyloženě jednoduchý zápas. To mě na české lize baví a díky tomu si užívám, že tady hraju.

Ve čtvrtfinále play off narazíte na soupeře z trojice Odolena Voda, Brno a Kladno. Který by vám mohl nejvíce vyhovovat?

Napadá mě Brno. Zdůvodnil bych to tak, že jejich tým nedávno opustili důležití hráči.

Jihostroj má velmi silný tým. Jak funguje šatna v tak konkurenčním prostředí?

Každý hráč si místo na hřišti musí zasloužit. I pokud se jedná „pouze“ o krátké prostřídání. Nikdo nemá místo v sestavě jisté, všichni se snažíme bojovat o místo na každém tréninku. Myslím, že když trenér trochu protočil sestavu, tak to vždy pomohlo a přineslo úspěch. Někdy si říkám, že pro našeho kouče musí být příjemná starost vybrat hráče, které zrovna pošle na palubovku.

Jak se do atmosféry v týmu promítlo vážné zranění kapitána Radka Macha?

Cítil jsem se fakt špatně, když k té situaci došlo. Radek je velmi důležitý člen našeho týmu. Je to úžasný hráč, a to nejen na svůj věk, ale opravdu na hřišti válí. Jako člověk je ale snad ještě lepší. Mnohokrát se stalo, že v klíčovém okamžiku předvedl parádní blok nebo bodový útok a strhnul skóre na naši stranu. Tohle dělá rozdílové hráče.

Tento víkend bude Jihostroj obhajovat Český pohár. Je jeho zisk velká motivace?

Samozřejmě! Tým, který tady máme, je hladový po úspěchu. Chceme vyhrát všechny trofeje. Český pohár i extraligový titul jsou pro nás mety, ke kterým směřujeme.

Zatím jste nevyhráli venkovní zápas na palubovkách nejsilnějších týmů (Karlovarsko, Liberec, Praha). Bude důležité prolomit to během Českého poháru v Karlových Varech?

Ještě jsme nikoho opravdu silného venku neporazili, ale já věřím, že to teprve přijde. Věřím v náš tým a myslím, že dokážeme zabrat v nejdůležitějších momentech. Na Českém poháru bude příležitost, abychom to potvrdili.

V posledních zápasech jste se na palubovce příliš neobjevoval. Proč?

Nehrál jsem kvůli bolavému kolenu. Důvodem byla kombinace únavy a špatného pohybu při cvičení. Ve sportu se tohle běžně stává, když se snažíte jít nadoraz a občas tu hranici překročíte, čímž vznikne problém. Musím se s tím vypořádat. Aktuálně je pro mě důležité, že budu schopný týmu pomoct v Českém poháru. Věřím, že do play off už budu úplně v pořádku.