A Kladno s Krafferem v základní sestavě v úvodu utkání naprosto jasně dominovalo. Vedené Dvořákův tým rychle ztratil a první set skončil sedmibodovým rozdílem.

Velkou zbraní domácího týmu byl servis. Zatímco Jihočeši působili spíš opatrnějším dojmem, domácí pálil ostrými. A protože kromě přihrávky Jihostroji nefungovala ani obrana, velice rychle Kladno získalo i druhý set: 25:19.

První zápas s Toduou vyhrál Jihostroj, v úterý na jihu odveta

René Dvořák točil se sestavou, dlouho nemohl najít její ideální složení. V průběhu utkání se na palubovce objevili Piskáček, Stoilovič, Kriško a Polák, ale tlak Středočechů byl neúprosný.

Až ve třetím setu našel českobudějovický tým rytmus, znovu výrazně pomohl mladší z dvojice nahrávačů Ondřej Piskáček.

Ve čtvrtém setu se týmy přetahovaly o každý bod. Hýský v dresu Kladna hrál výborně, za stavu 18:17 došlápl Kriško na nohu soupeře, který dolétl při útoku pod síť, a zranil se. Nahradil ho Schouten. Jihostroj ztratil v závěru vedení 21:19. Vzal si ho zpět stavem 24:22 a 25:23.

V pátém setu se do vedení dostali domácí, hlavně rozhodčí udělili dvě červené karty za sebou, obě viděl tým, Jihostroje a rázem to po trestných bodech bylo 8:2. Pátý set vyhrálo Kladno, ale vzhledem k nečekané prohře Karlovarska v Praze je i jeden bod pro Jihočechy vlastně vítězstvím, znamená totiž posun Českých Budějovic zpět do čela tabulky.

Kladno – VK Jihostroj ČB 3:2 (18, 19, -19, -23, 6). Jihostroj ČB: de Amo, Schouten, Mach, Sedláček, Michálek, Licek – Kryštof (Polák, Kriško, Piskáček, Stoilovič). Trenéři Dvořák a Skolka.