České Budějovice v 18. kole extraligy volejbalistů přišli o Taylora Parkse. Ten si ošklivě poranil kotník a svímu týmu bude chybět minimálně dva měsíce.

Jihostroj České Budějovice v extralize volejbalistů | Video: Deník/ Kamil Jáša

Nebyl to ze strany Českých Budějovic povedený zápas. Od úvodu, přes zranění Parkse, až po prohru v koncovce. Možná více než ztracené body mrzí trenéra Kowala zranění kanadského blokaře Sama Taylora Parkse. Jeho kotník se dostal do nepřirozené polohy. Strašlivý pohled vyděsil diváky i hráče. "Poraněné jsou vazy, to je jistota, uvidíme, jak dopadne další vyšetření, jak jsou na tom kosti, má tam i tržnou ránu," popisoval lékař Jihostroje Martin Scheichl, který byl u hráče během pát vteřin. "Vypadá to na dva, možná tři měsíce," odhadl ještě přímo na palubovce předpokládanou pauzu. Taylor Parks tak sotva stihne závěr sezony… "Poraněné kotníky už jsem viděl, ale ne takhle. Nebyl to hezký pohled," vyprávěl smečař Jihostroje Josef Leština, který dostal v utkání výraznou příležitost. A rozhodně nezklamal.

Co zaznělo ve Sportovní hale po utkání?

Josef Leština (smečař VK Jihostroj České Budějovice): „Karlovarsko nekazilo servis, ale nemělo ho moc nebezpečný. Myslím, že jsme se s ním měli popasovat lépe. My jsme se chvilkami trápili na příjmu. Měli jsme zápas dobře rozjetý, takže je škoda, že jsme poprvé doma prohráli.“

Andrzej Kowal (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Nebyl to z naší strany dobrý zápas. Musíme ale brát v potaz skutečnost, že jsme ještě nestihli dostatečně zregenerovat z předchozích zápasů. Speciálně poslední zápas s Guaguas byl také dlouhý na pět setů. Věřím, že budeme silnější.“

Bitva, prohra, konec série. Těžké zranění Sama Taylora Parkse

Daniel Pfeffer (kapitán VK ČEZ Karlovarsko): „Pro diváky krásný zápas, ve kterém bylo hodně zvratů. My jsme samozřejmě strašně šťastní za dva body, i když jsme tady podle mě jeden bod nechali. Ve třetím setu jsme vedli 22:17 a prohráli jsme ho, to se nesmí stávat. Chci popřát budějovickému blokaři co nejrychlejší uzdravení.“

Liam Sketcher (trenér VK ČEZ Karlovarsko): „Bylo to opravdu těžký zápas. My jsme podali náš nejlepší výkon a výsledkem toho bylo vítězství. Mrzí nás zranění Sama Taylora-Parkse. Přeju mu, ať je mu brzy lépe a co nejdříve se vrátí zpátky na hřiště. Pro nás to byl velmi důležitý zápas. Jsem spokojený s naším výkonem proti týmu s tak vysokou kvalitou, jakou mají Budějovice.“