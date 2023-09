Strakonice jsou baštou českého vodního póla. To platí už řadu let. Karolina Javůrková z Asten Johnson Stepp Strakonice má vysvětlení: "Klíčem k úspěchu je vedení strakonického klubu, které nám zajišťuje prostředky k realizaci mnoha akcí." Strakonice hrají hodně zápasů, tím se neustále hráčky zlepšují, získávají nové dovednosti a zkušenosti. "Účastníme se mezinárodních turnajů, teď jsme hrály v Srbsku Dunajskou ligu," vysvětluje za sebe a své spoluhráčky Karolína Javůrková. "Pro ženský tým je to opravdu veliká zkušenost."

Důležitá je parta, která se ve Strakonicích sešla. Hráčský kolektiv. "To je další klíč k úspěchu," přikyvuje Javůrková. "Tím se rozvíjí vodní pólo jako takové. Od trenérů, přes rodiče dětí, přes hráče. Kolektiv máme výborný."

Na mezinárodní scéně jsou dominantní Španělky, Srbky, Maďarky. Projekt, který směřuje k OH 2028 v Los Angeles by to mohl změnit. "Mě už se osobně ten projekt netýká, ale má velký smysl," myslí si Javůrková. "Pro mladší generace je to obrovská možnost. Je to pro mladé hráčky další motivace." Aktuálně česká reprezentace za světovou špičkou zaostává. "Přední týmy jsou mnohem lepší. Z Dunajské ligy vidíme, že je tam velký prostor pro zlepšení. Snažíme se intenzivně pracovat, trénujeme, máme různá soustředění, věříme, že strakonický kolektiv se bude dál zlepšovat."