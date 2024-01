Ve 20. kole extraligy volejbalistů se narodilo překvapení. Spíš senzace. Bohužel na úkor Jihostroje České Budějovice. Jihočeši neuhráli v Benátkách nad Jizerou ani set, druhý dokonce prohráli ostudně 16:25!

V Benátkách zápas začal pro fanoušky Jihostroje šokem. Po dvou setech vedlo domácí družstvo 2:0. Co hůř, druhý set vyhráli domácí 25:16! Byl to nejhorší výkon Domácí nastoupili v základní sestavě i s bývalými hráči Č. Budějovic Křesťanem a Šulistou. Zatímco v prvním setu ještě Jihočeši zahájili stíhací jízdu, ze stavu 19:23 se dotáhli na 24:24, koncovku ztratili a ve druhém setu to byl přehlídka nevyužitých příležitostí.

Jihostroj se v této sezoně v halách soupeřů cítí jako ve vyhnanství. Hráči mizerně přihrávají, nahrávač Carísio už tak těžké situace zbytečně komplikuje. Druhý nahrávač Jiíhostroje České Budějovice Matěj Emmer v prvním setu sice pomohl dotáhnout skóre, ale jeho zkažený servis byl velkou taktickou hrubou chybou.

Na hřišti se objevil ve druhém setu také Srb Okolič, kterého vedení klubu překvapivě angažovalo místo zraněného Sama Taylora Parkse. Domácí cítilo šanci získat body nad favoritem, Jihočeši podali jeden z nejslabších výkonů v celé sezoně. Také ve třetím setu Benátky nad Jizerou k nadšení svých diváků vedly 10:7. Křesťana příznivci Jihostroje znají dobře, pokud mu vydrží síly a trefí naplno balon, je to rána jako hrom. Ránu má v pravačce také českobudějovický Gonzalez, ale chybí přesnost, stabilita výkonů. Právě po jeho chybě se domácí zase ke koncovce přiblížili jako první (20:16).

Benátky nad Jizerou – Jihostroj ČB 3:0 (26, 16, 22), rozhodčí Činátl, Dmejchal Jihostroj ČB: Carísio, van Schie, Ondrovič, Sedláček, Leština, Luengas – Kovařík (Gonzalez, Balabanov, Emmer, Okolič). Trenér Kowal.