V semifinále Češi nestačili na supervelmoc. "Francii jsme podlehli nula tři, ale medaile po tak dlouhé době je obrovský úspěch. Úspěch o to větší, že po celý rok naši hráči nemohli hrát zápasy, ani trénovat a své manko doháněli intenzivně až těsně před turnajem."

Jihočeští badmintonisté se úspěšně prezentovali na zahraničních turnajích. Ve Slovinském Podčrteku se konalo ME U17, kde se sešlo 32 týmů a téměř 300 hráčů z celé Evropy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.