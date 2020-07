V Českých Budějovicích vyhrál hlavní závod Runway Run 2020, Sunset Run na 5 kilometrů, slovenský běžec René Valent.

René Valent vyhrál na letišti v Č. Budějovicích běh na 5 kilometrů | Foto: Deník/ Kamil Jáša

V Českých Budějovicích vyhrál hlavní závod Runway Run 2020, Sunset Run na 5 kilometrů, slovenský běžec René Valent. Závod doprovodil hustý déšť. V bouřce se s pětikilometrovou trasou nejlépe popral právě Slovák. "Počasí bylo úplně ideální," popisoval překvapivě šťastný vítěz v cíli. Okamžitě svá slova i vysvětlil. "Začalo pršet, vzduch se ochladil, běželo se parádně." Po velmi horkém dni na letištní ploše v Č. Budějovicích byl nejlepší ze všech. "Trasa byla s převýšením," popisoval v cíli vítěz to, co nikdo nečekal. Pořadatelé původně avizovali na letišti trať bez stoupání. "Jenomže tam byly malé kopečky, pojmenoval bych ten jeden jako laktátový kopec," usmíval se vítěz pětikilometrového běhu. "V tempu, ve kterém jsem běžel, to je znát." Runway Run přilákal na letiště v Č. Budějovicích celkem v součtu všech závodů 1500 sportovců.