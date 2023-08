Kateřina Neumannová má šťastnou ruku. Termín ČEZ Lipno sport festivalu zvolila skvěle. Po chladném počasí a vytrvalých deštích vysvitlo sluníčko a festival začal.

Festivalový rej u Lipna. 12. ročník se povedl | Video: Deník/ Kamil Jáša

Kolem Lipna proudily davy turistů. Někteří náhodou, jiní cíleně. "My jsme z Mostu. Jedeme do Chorvatska. Cesta by byla pro děti moc dlouhá, jeden den jsme u Lipna, v noci jedeme k moři. Je tu nádherný program," vyprávěla rodina, která se pustila do sportování v areálu.

Festivaloví hosté byli i tentokrát moc spokojení. Na Lipno spor festival dorazily i velké hvězdy českého sportu. "Já už sport vnímám jako zábavu, ne jako soutěžení," vyprávěla biatlonistka, medailistka z OH v Soči Gabriela Soukalová. Zvládla ve volném tempu 20 kilometrů na kole, ale i tak přijela do cíle docela vyčerpaná. "Bylo horko, obdivuji všechny, kteří se na trasu vydali. Viděla jsem kolem sebe i spoustu malých dětí, až jsme si říkala, že bych se o to moje bála," usmívala se sympatická dáma, která, stejně tak jako její slavní kolegové, dorazila k Lipnu uvolněná a v dobré náladě.

Legendární hokejový brankář Dominik Hašek odpovídal fanouškům na spoustu dotazů, fotil se s nimi, odjel na kole 60 kilometrů, vzali ho mezi sebe i

beachvolejbalisté. "Hrál dobře. Rozhodně od sebe balony jen neodrážel, je vidět, že je šikovný na všechno," okomentoval Haškův výkon na beachvolejbalovém krutu.

Festival v roce 2023 přinesl úžasnou zábavu, poslední vyvrcholil ČT půlmaratonem.