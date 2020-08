Po zajištěném místě na olympiádě v Tokiu jej pro sebe mezi kajakáři vybojoval Jiří Prskavec. Mezi kanoistkami kralovala Tereza Fišerová,

která loňský titul obhájila. Kajakářka Amálie Hilgertová si perfektní jízdou spravila chuť po ne moc vydařených nominačních závodech, kdy se do reprezentačního týmu neprobojovala, a mezi kanoisty poprvé zvítězil Václav Chaloupka. Prskavec před závodem úsměvně poznamenal, že by se mu další republikový titul hodil, protože má zatím „jen“ dva. Svůj cíl dnes splnil. „Jízda byla v rámci možností dobrá, dole to dost bolelo, ale ustál jsem to a jel čistě. Bylo jasné, že se šťouchem to na té lehčí vytyčené trati nepůjde. Takže jsem se to prokličkoval co nejrychleji,“ hodnotí svůj výkon novopečený republikový šampion.

Prskavce na stupních vítězů mezi kajakáři doplnil druhý Vít Přindiš, který chyboval na předposlední protivodné brance a připisoval 2vteřinovou penalizaci, a třetí Ondřej Cvikl, který na Přindiše ztratil pouhé 4 setiny. Mezi kajakářkami dnes nejrychlejším časem dne zářila Amálie Hilgertová. Ostatní kajakářky porazila o 2,82 vteřiny a svůj čas z ne moc povedené dopolední kvalifikace vylepšila o 14 vteřin. „Jsem šťastná, že jsem konečně předvedla jízdu, na kterou můžu být hrdá, protože to, co jsem předváděla na nominaci, bylo fakt hrozné. Po dopoledni toho bylo hodně, co zlepšovat, a snažila jsem se to dělat celou dobu a celou dobu mi to vycházelo,“ popisuje stále úřadující mistryně Evropy, která v cíli nezadržela slzy. Druhá mezi kajakářkami skončila Barbora Valíková, třetí pak překvapivě Tereza Fišerová, která vyhrála mezi kanoistkami. Fišerová měla po pátečním tréninku menší problémy s rukou a musela vynechat týmový závod hlídek, ale v sobotu už byla v pořádku a obhájila republikový titul. „Jelo se mi krásně, trať mám moc ráda když jsem ve finálové jízdě už v desáté brance nemohla, tak jsem to kousla a je z toho zlatá. Jsem nesmírně spokojená, že jsem to dokázala obhájit a sjela jízdu, kterou jsme si s trenérem naplánovali,“ vypráví Fišerová, která ostatním kanoistkám „nadělila“ 10 vteřin.

Na stupních vítězů Fišerovou doplnily „sestry Satkovy“, druhá dojela mladší Gabriela Satková, třetí Martina Satková. Mezi kanoisty poprvé v kariéře zvítězil Václav Chaloupka, který se v letošním roce také poprvé probojoval do seniorského reprezentačního týmu. „Splnil jsem si sen, takže z toho mám obrovskou radost a celá sezóna je pro mě snová. Příprava byla náročná, protažená kvůli tomu, že jsme na jaře nezávodili, ale natrénované mám, takže mám z čeho brát a dneska to bylo opravdu super,“ pouští ven všechny emoce mladý kanoista. Druhý za Chaloupkou dojel Vojtěch Heger, který jel sice nejrychleji, ale v předposlední bráně inkasoval 2vteřinovou penalizaci. Třetí mezi kanoisty skončil Jan Větrovský, reprezentant do 23 let.

Týmové závody hlídek. Mezi kajakáři byla jasnými favority hlídka Prskavec, Přindiš, Hradilek, která však inkasovala 50vteřinovou penalizaci, a zvítězili Ondřej Tunka, Ondřej Cvikl a Jan Bárta z klubu USK Praha. Mezi kajakářkami vyhrály favoritky Kateřina Kudějová, Veronika Vojtová, Amálie Hilgertová také z USK Praha, mezi kanoisty Vojtěch Heger, Tomáš Rak, Michal Jáně z klubu Dukla Brandýs a mezi kanoistkami Gabriela Satková, Kateřina Havlíčková, Eva Říhová z USK Praha. (kanoe.cz)