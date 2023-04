V úterý v 18.00 vstoupí volejbalisté českobudějovického Jihostroje do semifinálové série extraligy. První zápas se odehraje v Liberci. Okolo začátků zápasů se rozpoutaly vášnivé hovory, původně měl zápas začít ve 20.15, nakonec je tady varianta 18.00. Pro fanoušky, kteří chtějí vidět špičkový volejbal živě, je tato varianta milosrdnější.

Liberec skončil v základní části extraligy druhý. Těsně za Karlovarskem. byl třetí. "Už vzhledem k postavení obou týmů v tabulce jsou favoritem kluci z Liberce," myslí si reprezentační blokař Josef Polák.

Moc dobře si ale pamatuje na dva zápasy s Libercem v této sezoně. Hrál se 29. října v hale pod Ještědem. České Budějovice předvedly výborný výkon. Vyhrály první set 25:18, druhý 25:17. A liberecký trenér Martin Démar jen naštvaně kroutil hlavou. Zato kormidelník Jihostroje Vojtěch Zach, který nedlouho před zápasem v Liberci na lavičce nahradil René Dvořáka, zářil. "Adi to byl jeden z našich nejlepší zápas," rekapituluje i s časovým odstupem. Josef Polák souhlasně přikyvuje: ""Byl to dobrý zápas, tam se sešlo, že nám to všem najednou šlo výborně, od toho se můžeme dorazit v semifinále." Ve zmiňovaném utkání Liberec sice vyhrál třetí set (25:15), pak ale triumfoval dobře seřízený Jihostroj. Výhra 25:18 byla jen tečkou za kvalitním výkonem. "Hráli jsme dobře, na Liberec si věříme, pro mě ale zůstává favoritem v této sérii Dukla," říká trenér volejbalistů Jihostroje České Budějovice.

První zápas semifinále tedy začne v Liberci v 18.00, série se přesune do Jihočeského kraje v sobotu 8.4. Také tento zápas začne v 18.00 a už teď je jasné, že českobudějovická Sportovní hala prožije výjimečný večer. Zájem fanoušků je obrovský, kulisa semifinále bude výborná. V Liberci se oba týmy představí znovu 12.4., tentokrát by ale zápas měl začít v 17.00.