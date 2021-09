Druhý v cíli byl tým, který dorazil do J. Hradce z USA. Američané startují pod názvem Team Novo Nordisk Deevelopment. Už z názvů jednotlivých družstev vyplývá, že jejich sportovní manažeři dbají převážně na výchovu mladých talentovaných hvězdiček. V minulosti Okolo jižních Čech startovali třeba Florian Senéchal nebp Josef Černý. Na přiloženém videu u tohoto článku se můžete přesvědčit, že v centru J. Hradce panovala skvělá atmosféra.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.