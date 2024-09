Ve žlutém trikotu pojede ve druhé etapě cyklistického závodu Okolo jižních Čech člen belgického týmu Victor van de Putte z Teamu Deschacht - Group Hens - Containers Maes. Mezinárodní cyklistický závod Okolo jižních Čech jedce letos sedmadvacet týmů z celé Evropy, včetně českých favoritů ATT Investment a Elkov Kasper. Startují i týmy s americkou nebo kanadskou licencí. Čtyři etapy závodu nabízejí atraktivní trasy, včetně královské etapy z Českého Krumlova do Kvildy. Závod má nejen sportovní, ale i turistický přesah, kdy se závodníci a jejich týmy často vracejí do malebného Jihočeského kraje.

První etapa cyklistického závodu Okolo jižních Čech 2024 | Video: Deník/ Kamil Jáša

První etapa cyklistického závodu Okolo jižních Čech vedla z Třeboně do Jemnice. "Na trase byly tři pády, tři závodníci museli na ošetření do nemocnice," říkal v cíli v Jemnici ředitel závodu Jan Hájek. Účast týmů je skvělá, kvalita velmi vysoká. Sportovní i společenská. "Týmů bude dvacet sedm, máme opět směsku z celé Evropy. Na startu jsou americký tým X - Speed united. Je tu Co: Play Giant Store, Repsol z Norska, z českých týmů je tam ATT Investment, Elkov, to jsou top týmy, ale máme tam zastoupenou celou Evropu."

Ve žlutém pojede Victor va de Putte, který získal i zelený a bílý dres, v puntíkatém pojede druhou etapu Casper na de Woude.

Pořadí 1. etapy: 1. Victor van de Putte, 2. Marcin Budzinski, 3. Oliver Sondergaard.