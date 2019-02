„Zúčastnily jsme Valentýnského závodu,“ popisuje za trenérky a za závodnice majitelka klubu Romana Beranová. Českobudějovický klub se představil se čtyřmi sestavami v podání devítiletých závodnic.



„Svoji premiéru v singlu velmi dobře zvládla Sofie Brabcová,“ upozorňuje trenérka na šikovnou slečnu, která za sebou nechala polovinu startovního pole a odvezla si dvanácté místo. „Velkou roli sehrály nervy, malý kousek sestavy vypadl.“

Kamila Zákostelecká skončila devátá. „Předvedla pěknou sestavu, udělala od loňska velký pokrok, odcvičila moc hezky, ale chybičkám se nevyhnula.“



Natálie Hrabčáková ukázala rozhodčím a soupeřkám novou sestavu. „Jsem s ní spokojená,“ říká.Do své sbírky přidala šesté místo. „Stále máme co ladit a co vylepšovat,“ dodala.



Poslední sestavou přidaly Jihočešky do klubové medailové pokladnice bronzovou medaili.



Do Českých Budějovic si bronz přivezly Kamila Zákostelecká s Natálií Hrabčákovou, společně uspěly v kategorii týmů. „Holky si odvezly svoje první medaile, všechny jsme je pokřtily slzičkami štěstí, radost z úspěchu byla obrovská,“ popisuje emotivní zážitky spokojená trenérka Nikola Šulcová. „Čeká nás ještě hodně práce, ale věříme, že tyto úspěchy nás poženou dál.“