Cyklistickou sezonu v Jihočeském kraji zpestřil druhý ročník memoriálu JUDr. Ferdinanda Bušty. V cyklistice soutěžily školy. „Závodu se zúčastnilo celkem 163 závodníků z toho čtyřiasedmdesát dětí ve věku od dvou do do šesti let a devětaosmdesát žáků šestých až devátých tříd," informuje Deník jeden z organizátorů Vladimír Kocanda.

Ve skvělé atmosféře a pod přísným dohledem hlavního rozhodčího pana Jiřího Dohnala předváděli cyklisté vynikající výkony.

Hlavní cenu (putovní pohár, dres pro vítěznou školu, předplatné Jindřichohradeckého Deníku na jeden rok a šek v hodnotě 10 000 korun) obhájila ZŠ ze Suchdola nad Lužnicí.

Druhé místo patří ZŠ z Lomnice nad Lužnicí (7 000). Třetí místo vybojovala 1. ZŠ z J. Hradce (5 000).

„Závodilo se v zázemí autokempu U Pískovny pana Čechala," doplnil za pořadatelskou TJ Blesk Klikov Vladimír Kocanda.

(kompletní jména medailistů najdete v pátečním tištěném vydání Deníku)