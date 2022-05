Mezi dorostenci byla v jihočeské oblasti patrná velká nadvláda hráčů LTC VITON České Budějovice. V turnajovém pavouku jich bylo 11 a do čtvrtfinále se jich probojovalo šest. Připomínalo to klubový přebor. Určitě to nebylo jen proto, že se hrálo na kurtech jejich klubu U Dlouhého mostu.