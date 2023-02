Týmy byly rozděleny do dvou pětičlenných skupin. "Nám se podařilo ze třetího místa ve skupině postoupit do čtvrtfinále, tam jsme se utkali s týmem Habeš Strakonice. Ten jsme hladce ve dvou setech porazili." V semifinále Jihočeši narazili na soupeře, který nastoupil pod názvem Rozbrus. "První set až do devítek to byla vyrovnaná bitva," rekapituluje Emanuel Višvader. "Ale na útoku po nepodařené souhře jsme chybovali. Ve druhém setu se favorit prosadil a postoupil do finále."

Nohejbalisté Dynama České Budějovice se utkali s týmem Křenovic, který hrál v čele s bývalým extraligovým hráčem J. Vondráškem. "Náš herní projev byl vyrovnanější a po zásluze jsme tento zápas o bronz vyhráli. Byl to náš první úspěch v mužské kategorii, kterého si vážím a doufám, že nebude ani poslední," doplnil trenér.

Výsledky: 1. Rozbrus (Rychlý-Strapka-Brusman), 2. Kraselov (Hokr-Toman-Mašek), 3. TJ Dynamo Č. Budějovice (Škoda-Chvátal-Kalianko), 4. Křenovice (Vondrášek-Bohdal-Vašek).