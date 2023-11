České Budějovice zvládly zápas extraligy volejbalistů v Ostravě. Vypadá to, že do tempa se dostává levoruký smečař Kaloyan Balabanov. Pomohl týmu kvalitní obranou, spolehlivě přihrával a co měl, to "složil". První set vyhráli Jihočeši 25:21, přesně stejně jako ten druhý.