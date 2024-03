Adam Zajíček (kapitán kladno volejbal cz): „Takhle se o finále nebojuje, maximálně poslední set, ten začátek byl tragický, ale pak jsme se do toho dostali, od něčeho jsme upustili, a pak to šlo. Takhle bych si to představoval, ale zbytek byl špatnej. Budějovice nás jasně porazily a z naší strany to byla špatenka.“

Arnaud Josserand (trenér Kladno volejbal cz): „Je to těžké, Budějovice hrály dobře, ale my ne. Byli jsme blízko k tomu vyhrát ve třetím setu. Nepředvedli jsme náš nejlepší volejbal. Budějovice předvedly konstantní výkon, hrály to, co umí nejlíp. Takže my musíme především zvednout naši úroveň a myslím, že pak bychom mohli předvést něco v Budějovicích. Ale s tím, co jsme předvedli dnes, Jihostroji nemůžeme konkurovat. V úterý jim máme co oplácet, jsme připraveni bojovat klidně v pěti zápasech.“

Jihostroj hrál skvěle. Zápas ukončila červená karta. Bulhar Balabanov je hrdinou

Eduardo Carísio (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Byl to skvělý první krok, věděli jsme, že to v Kladně bude složité, ale nezáleží na tom, jestli hrajeme doma nebo venku. Je to jen začátek a určitě to bude složitější, v úterý čekáme Kladno v té nejlepší formě. Jsme velmi šťastní, teď se musíme podívat, kde se ještě můžeme zlepšit a soustředit se na další zápas.“

Andrzej Kowal (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Je to jen první zápas. Samozřejmě je to důležité, vyhráli jsme na hřišti soupeře, teď nás čeká druhý zápas doma v Budějovicích. Ale jak jsem řekl, je to malý krůček, ve finále bude hrát tým, který vyhraje tři zápasy. Takže jsme spokojení, konkrétně s druhou polovinou třetího setu, kdy jsme nebyli v jednoduché situaci, ale vyšlo nám střídání a kluci tomu pomohli. A pak jsme zvolili na konci setu dobrá řešení. Takže jsme šťastní.“