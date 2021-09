Play off:

V play off, které se hraje na dvě vítězná utkání, budou soupeři pokračovat v neděli od 12.00. "Hrát se bude na kurtech v areálu U Mlýnské stoky, v případě nepříznivého počasí v hale HoSportu ve Starých Hodějovicích, zveme všechny příznivce," vzkazuje Pilbauer.

Následoval souboj druhých trojic, kde Dynamo nedokázalo vzdorovat soupeři. "Ten nás ve dvou setech porazil a ujal se opět vedení. V rozhodujícím souboji elitních dvojic byla hra vyrovnaná. "Bylo to drama, ale štěstí se k nám otočilo zády a závěr setů patřil soupeři," uvedl Pilbauer.

K prvnímu utkání play off dorostenecké ligy cestovali nohejbalisté Dynama České Budějovice do Čelákovic. Přestože Jihočeši bojovali, na výhru tentokrát dosáhnout nedokázali.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.