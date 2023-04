"My dobře začali, ale jen první dva body," říkal po utkání trenér Jihostroje Vojtěch Zach. "Musíme hrát víc hrr," dodal. Tady je hodnocení aktérů zápasu, série pokračuje na jihu Čech v sobotu.

Lukáš Ticháček (kapitán VK Dukla Liberec): „Získali jsme první zápas semifinále. Já osobně jsem nečekal výhru tři nula, i když ty sety všechny byly velmi těžké. Myslím si, že to bylo velice vyrovnané. Hráli jsme koncentrovaně a nepoložili jsme se ve třetím setu, kdy jsme až do dvacátého bodu prohrávali. Trpělivě jsme ztrátovali. Myslím, že jsme si to vítězství i zasloužili.“

Martin Demar (trenér VK Dukla Liberec): „Soustředěný výkon všech hráčů před krásnou diváckou kulisou. Skoro bylo vyprodáno a jenom doufám, že diváci dorazí i příště. Zvládli jsme dvě vyrovnané koncovky, prostě paráda. Už se těšíme na další zápas. Velká gratulace klukům.“

České Budějovice prohrály na palubovce liberecké Dukly

Martin Kryštof (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Gratuluji Liberci k vítězství. Soupeři jsme to trochu zjednodušili. Doma musíme předvést lepší výkon, hlavně na jednodušších balónech, na útoku a na servisu, o který jsme se vždy opírali.“

Vojtěch Zach (trenér VK Jihostroj České Budějovice):„Dukla využila domácího prostředí. Zaslouženě. Nyní se vracíme domů a budeme bojovat o první bod. Musíme být uvolněnější, odvázanější, podle zkušeností, které mám, se v play off musí víc riskovat. Prostě musíme být všichni víc hrrr.“