Dnes odpoledne slaví karatisté významné výročí. Půl století klubu TJ Karate České Budějovice. Ambiciozní klub vznikl v roce 1973. Na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích slaví sportovci celé páteční odpoledne. "Až dlouho do noci."

Na videu si připomínáme českou karatistku Martinu Šáchovou, která se v roce 2022 vrátila ze světového šampionátu se stříbrnou medailí. Juniorská vicemistryně světa má další velké plány. Jejím trenérem je Miroslav Hýsek | Video: Deník/ Kamil Jáša

V pátek odpoledne, půjdete-li kolem Sokolského ostrova, určitě se zastavte. Slavit bude každý, v jehož životě se alespoň na okamžik objevilo karate. "Jsme co do počtu mládeže nejpopulárnější sport v kraji," říká Jiří Faktor, který se u tohoto sportu pohybuje už řadu let. Přesně před padesáti roky vznikl klub TJ Karate České Budějovice. "To není jen oslava členů TJ Karate, ale všech karatistů v kraji," dodává.

Bohatý program připravili pořadatelé pro děti i dospělé. "Jste srdečně zváni," vzkazují karatisté do celého kraje a klidně i za jeho hranice.

"Rádi bychom svolali na jedno místo veškerou karatistickou komunitu a vytvořili tak mimořádnou událost, na kterou budeme všichni vzpomínat. Na akci zveme všechny, kterým se karate jakýmkoliv způsobem dostalo do života. Současné i bývalé karatisty, jejich rodiny, přátele a fanoušky. Zveme všechny, co s námi chtějí oslavit tak dlouhou a úspěšnou historii a společně se pobavit a strávit čas plný zábavy a výjimečných setkání. Zveme Budějčáky a Jihočechy s jejich rodinami a především s dětmi, aby přišli a mohli jsme jim ukázat z karate to nejlepší."

Zájem o karate byl a je obrovský. "My neměli problém s nábory ani před padesáti roky," přikyvuje Jiří Faktor, který s velkou nadějí sleduje počínání svých následovníků. Manželé Hýskovi se vydali správnou cestou. Nadšení především malých karatistů je vidět na tréninku TJ Karate na první pohled. "V kraji jsme na počet dětí klub s nevětší členskou základnou."