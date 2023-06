Polák Tomasz Grycko se stal v čase 1:04:01 a osobním rekordu vítězem jedenáctého ročníku českobudějovického Mattoni půlmaratonu, který byl druhým dílem série EuroHeroes, podporující evropské atlety. Mezi ženami byla nejlepší Bulharka Militsa Mirčevová.

Takhle si Polák Tomasz Grycko doběhl pro vítězství v českobudějovickém půlmaratonu. | Video: Deník/ Pavel Kortus

„První polovina se běžela volněji ve skupině, pak už jsme zbyli jen tři. Šel jsem si svoje tempo, na osmnáctém kilometru jsem mohl lehce přidat a odpoutal se na špici. Jsem opravdu spokojený, i s časem,“ radoval se Polák z Wladyslawova na břehu Baltického moře. Svůj čtyři roky starý osobní rekord překonal o tři vteřiny.

Z českých běžců si nejlépe vedl v celkovém pořadí devátý Ondřej Fejfar. Třiatřicetiletý borec z Vrchlabí, který se zaměřuje hlavně na závody do vrchu, byl s vítězstvím mezi českými běžci maximálně spokojen. „Bylo to super. Běželi jsme ve skupině, potom se mi na nějakém desátém kilometru podařilo cuknout, zkusil jsem to udržet a vyšlo to,“ řekl k průběhu závodu.

Loni skončil Fejfar na jihu Čech druhý za Vítem Pavlištou. „Bylo to v podobném čase jako tentokrát, ale dnes byly těžší podmínky, protože foukal vítr. Bylo to nepříjemné,“ připustil.

OBRAZEM, VIDEO: Najdete se ve fotogalerii z dm rodinné míle?

Vítězství mezi českými běžci si považuje. „Moc si toho vážím, protože se mi to už dlouho nepodařilo. Několikrát jsem byl druhý, ale naposledy jsem závod Run Czech vyhrál někdy před pěti nebo šesti lety,“ vysvětluje běžec, který byl spokojen i přesto, že za svým osobním maximem zůstal skoro o dvě minuty. „Běhám do vrchu a na půlmaraton absolutně netrénuji. Je to pro mě rychlé a o to víc si vítězství vážím,“ zopakuje.

Z českých žen byla nejrychlejší celkově čtvrtá Gabriela Veigertová. „Ani nevím, jak se to povedlo. Běžela jsem s klukama a jeden mi celou cestu něco vyprávěl, aspoň to líp utíkalo,“ smála se v cíli.

Půlmaraton z výšky. Občerstvovací stanice v Pekárenské nabízela i toalety

Výsledky – muži: 1. Grycko (Pol.) 1:04:01, 2. Raileanu (Mold.) 1:04:30, 3. Choukoud (Niz.) 1:04:51, 4. Gardzielewski (Pol.) 1:05:45, 5. Gavril (Rum.) 1:06:46, 9. Fejfar 1:09:31, 10. Hošna 1:09:59. Ženy: 1. Mirčevová (Bul.) 1:14:56, 2. Jaczkiewiczová (Pol.) 1:15:23, 3. Fischerová (Něm.) 1:17:57, 4. Veigertová 1:20:09, 5. Jíšová 1:20:24.1.