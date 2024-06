Německý vytrvalec Sebastian Hendel se stal vítězem dvanáctého ročníku Mattoni českobudějovického půlmaratonu. Mezi ženami byla nejlepší Ukrajinka Maryna Němčenková.

Tři tisícovky běžců se vydávají na start českobudějovického půlmaratonu. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Přesně v sobotních 19 hodin vyslala primátorka města Dagmar Škodová Parmová nekompromisním výstřelem na téměř dvaadvacet kilometrů dlouhou trať tři tisícovky běžců. Od evropské špičky až po ryzí zájemce o aktivní pohyb.

Od prvních metrů vyrazil do čela největší favorit Němec Hendel a jeho tempu nikdo nestačil. Traťový rekord mezi Evropany sice nakonec výkonem 1:03:38 nepokořil, ale druhého Itala D’Onofria porazil téměř o minutu. Třetí doběhl Ukrajinec Mevša, z českých běžců byl nejlepší celkově dvanáctý Patrtik Vebr.

Závod žen vyhrála Ukrajinka Němčenková s ještě větší převahou a časem 1:11:26 vytvořila evropský traťový rekord. Svou krajanku Semenovyčovou porazila téměř o pět minut. Třetí proběhla cílem Fisikoviciová z Moldavska.

České Budějovice v sobotu zaplaví běžci, novinkou je běh na pět kilometrů

Nejlepší českou ženou byla celkově šestá Hana Homolková v čase 1:21:26. „Čas bych moc neřešila, protože jsem dopoledne ještě normálně trénovala. Šla jsem hlavně za atmosférou. Ještě ráno jsem měla střevní problémy, takže jsem ráda, že jsem to nějak celkem kvalitně odběhla. Ale s umístěním jsem spokojená moc,“ neskrývala v cíli.

Prvenství mezi českými běžkyněmi jí udělalo velkou radost. „To byl můj hlavní cíl. Na evropskou elitu ještě nemám natrénováno,“ připouští. „Rychlé časy teprve přijdou,“ věří.

Homolková nejen dobře běhá, ale také jezdí na kole. „Teď mě čeká maraton na horských kolech, na který se připravuji. Jinak jsou ale mojí specializací vytrvalostní běhy. Hlavně na maraton bych se chtěla zaměřit. Hodně jsem tlačila na časy, ale trochu jsem zapomněla závodit a zlepšovat se. K tomu mi zase hrozně pomohla právě kola,“ vysvětluje.

Zdroj: Deník/ Pavel Kortus

Trať v Českých Budějovicích jí sedla. „Bylo to skvělé. Budějovice mám ráda a moc jsem si to užila. Fanoušci byli fantastičtí, bylo to super,“ chválila osmadvacetiletá učitelka ze sportovního gymnázia v Novém Městě na Moravě.

Výsledky - muži: 1. Hendel (Něm.) 1:03:38, 2. D’Onofrio (It.) 1:04:25, 3. Mevša (Ukr.) 1:04:44, …12. Vebr 1:08:38, 13. Pechek 1:09:01, 14. Křivohlávek (všichni ČR) 1:09:18. Ženy: 1. Němčenková 1:11:26, 2. Semenovyčová (obě Ukr.) 1:16:24, 3. Fisikoviciová (Mold.) 1:16:44, …6. Homolková 1:21:26, 7. Císařová 1:21:40, 8. Jagošová 1:22:51.