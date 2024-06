Nejlepším českým běžcem byl na dvanáctém ročníku Mattoni českobudějovického půlmaratonu pětadvacetiletý Patrik Vebr ze Škody Plzeň, jenž hodnocení domácích závodníků ovládl časem 1:08:38.

Patrik Vebr přibíhá do cíle Mattoni českobudějovického půlmaratonu. | Video: Deník/ Pavel Kortus

V absolutní klasifikaci v porovnání s předními evropskými běžci doběhl dvanáctý, dalšího z českých atletů Petra Pechka porazil o necelou půlminutu. „Bral jsem to spíše jako takový vytrvalostní test, protože teď se připravuji hlavně na dráhu,“ uvedl v cíli nejrychlejší Čech. „Trošku mě trápila achilovka, tak jsem to chtěl malinko otestovat, jak to půjde. Vyšlo to na jedničku. Běželo se mi dobře i s nějakou rezervou,“ dodal.

Vebr vyhrál, i když na patnáctém kilometru prožil pořádně horkou chvilku. „Musel jsem si odskočit na velkou. To byl docela vtipný moment. Přesto se mi podařilo vyhrát,“ usmál se. Situace na patnáctém kilometru byla o to zapeklitější, že v okolí zrovna nebylo nějaké například restaurační zařízení, kam by mohl zaběhnout. „Přes pangejt jsem si odskočil do křovíčka. Když člověk musí, tak musí,“ rozesmál se na celé kolo.

Podobný zádrhel už v minulosti zažil. „Stalo se mi to už jednou při mém vůbec prvním půlmaratonu v roce 2016. Třeba i olympijský vítěz v chůzi Matej Tóth musel při svém zlatém závodě na velkou. Děje se to normálně,“ jen mávne rukou.

Kromě již zmíněné zápletky neměl Vebr na trati žádný problém. „Pro vytrvalce bylo úplně skvělé počasí. Jenom na otevřenějších místech trati trochu foukalo. Jinak to bylo opravdu naprosto ideální. Před cílem i lehce sprchlo. Bylo to super,“ chválil si podmínky závodu.

Na prvenství mezi Čechy zaútočil až v závěru. „Držel jsem se trochu za klukama, abych šetřil síly. Vítězství mezi Čechy jsem chtěl získat. To určitě. Abych dopad lépe v celkovém pořadí, na to bych potřeboval více tréninku na půlmaraton. Tohle jsem bral spíše jako takový test vytrvalosti směrem k dráze, na které se teď specializuji spíše na kratší distance,“ říká rodák z České Třebové, který momentálně žije v Praze a závodí za Škodu Plzeň.

Výsledky: 1. Hendel (Něm.) 1:03:38, 2. D’Onofrio (It.) 1:04:25, 3. Mevša (Ukr.) 1:04:44, …12. Vebr 1:08:38, 13. Pechek 1:09:01, 14. Křivohlávek (všichni ČR) 1:09:18.