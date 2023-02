Chvála se hrnula a stále hrne ze všech stran. Od hráčů, od rozhodčích, od svazových funkcionářů. "Ohlasy jsou velmi pozitivní Na to, že jsme takový turnaj dělali v Budějovicích poprvé, tak se opravdu povedl. Zahřeje to, až jsme začali přemýšlet nad tím, jestli se o to pokusíme ještě někdy znovu."

Pochvalná slova nasměrovala směrem k organizátorům třeba i vítězka dvouhry a debla Tereza Švábíková. Jasná favoritka, která usiluje o účast na OH v Paříži. Doslova řekla: "Klobouk dolů před pořadateli, všechno klapalo, vážně velmi dobrý šampionát." A Radek Liebl pochvalu předal celému organizačnímu týmu: "Máme z toho radost, kdo trochu ví, o čem to je, tak asi chápe, proč nás pochvala od kohokoli tolik těší. My si nejdřív nedokázali pořadatelství úplně detailně představit." Zkušenosti mají Jihočeši ze spousty turnajů, ale MČR je prostě MČR. "Je to větší turnaj," přikyvuje Liebl. "Přidává se docela náročná organizace kolem, musíte se postarat o rozhodčí, o hráče, o to, co není pro diváky třeba vůbec vidět. To je neskutečný díl práce, ještě teď si občas na něco vzpomenu," usmívá se předseda Jihočeského badmintonového svazu. "Ale pozitivní ohlasy ze všech stran opravdu zahřejí."

Pořadatelský tým si na svá bedra vzal opravdu velikou porci. Poprvé v historii totiž souběžně s MČR dospělých běželo i MČR U11. "Udělali jsme dobře, že jsme do toho šli," rekapituluje Liebl. "Udělali jsme dobře pro badminton. Malí hráči viděli své idoly, myslím, že viděli velký badminton. Naopak i velcí hráči se mohli pohybovat mezi dvěma halami." MČR dospělých proběhlo kompletně v českobudějovické Sportovní hale, MČR jedenáctiletých začalo v sokolovně, finišovalo před velmi sympatickou diváckou kulisou také ve "Sportovce". "Obě haly jsou mezi sebou jen kousek, je to šest minut pěšky, mám i ohlasy, že ti velcí hráči se byli podívat na ty malé."

Sám jako voják v poli by Radek Libel nezvládl nic. Bez podpory hráčů, trenérů, rodičů a dalších dobrovolníků by se dobré dílo nemohlo podařit. "Potřebovali jsme opravdu hodně lidí. Bylo třeba ty, kteří jsou schopní organizaci zvládnout v jedné i druhé hale. Klade to nárok na to, abychom měli schopné lidi a aby jich bylo dost. Potřebujete pro obě haly rozhodčí. Na umpire, na lajny, to všechno jsou jenom lidi."

Záštitu nad turnajem převzali Jihočeský kraj a město České Budějovice. Radek Liebl si toho váží a radost mu osobní návštěvou udělala i primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová: "To je pro nás určitě velmi důležitá věc. Chápeme to tak, že pan hejtman i paní primátorka chtějí sport v Českých Budějovicích, není jim to jedno, že se uspořádá tak veliká akce. Jsme velmi rádi, že na zahájení byla paní primátorka."

Šéfa krajského svazu potěšil i pohled do výsledkové listiny. V dospělých i v kategorii U11 se medailově blýskli Jihočeši. "Já už říkal během turnaje, že víc si snad ani přát nemůžu. Ve finále obou turnajů, U11 i v dospělých, jsme měli jihočeské hráče." Třeba Tereza Štěrbová dokráčela až do finále mezi jedenáctiletými. "Když jsem jí předával medaili, moc jsem jí gratuloval. Pro nás, pro organizátory, je to odměna. Navíc je Terezka z našeho oddílu, s jejím výkonem byla opravdu strašně veliká spokojenost," připomněl Liebl velmi šikovnou dámu z T.J. Sokol České Budějovice.

Atmosféru šéf jihočeského svazu zhodnotil jedním slovem: "Skvělá!" Líbilo se mu zapojení fanoušků do dění v hale. Moderátorského žezla se chopili Linda Janoštíková a Pavel Florián. Oba věděli, o čem je řeč, fanoušci často vítali badmintonisty bouřlivým potleskem. "Já zprvu neměl představu, kolik diváků přijde, mile mě to překvapilo. Odhadem bylo v hale okolo tří set platících fanoušků," říká Liebl: "To je z mého pohledu na Jihočeský kraj, na Budějovice, na badminton obrovský úspěch."

Medailisté mají nejrůznější plány. Tereza Švábíková sní o OH v Paříži, Jiří Král o OH v roce 2028. Turnaj v Č. Budějovicích byl povedenou reklamou na badminton, a tak své sny mohou přeměnit v realitu i další hráči. Třeba i ti nejmladší. "Ve finále mužského singla vyhrál podle očekávání Jiří Král, ale na druhé straně kurtu byl proti němu náš Honza Janoštík. Fandili jsme mu, kdo ví jak by to celé dopadlo, kdyby první set byl obráceně," naráží Liebl na skvělý Janoštíkův vstup do finále, kdy se dostal nad soupeře dokonce o tři body… Ve finále byli také českokrumlovští Janáček se Švejdou. "Z pohledu jihočeského badmintonu to byl určitě výsledkově hodně povedený šampionát," rekapituluje Radek Liebl. "Mohlo by to být lepší, ale to bychom hned na první pořádání mistrovství České republiky už chtěli moc. Nemohou být všichni první. A druhá místa jsou úspěchem pro všechny."

V úvodu tohoto článku byla nenápadná zmínka o tom, že pořadatelé na jihu Čech už pomalu přemýšlejí nad dalšími turnaji. Budou opět hrát ve Sportovní hale v Českých Budějovicích? "Ta hala není naše," odpovídá předseda Jihočeského svazu badmintonu. "Pokud bychom chtěli mít halu pronajatou, museli bychom se v první řadě domluvit s tím, kdo tam je. To znamená hlavně s volejbalem a gymnastikou. Volejbalisté, kteří tam hrají extraligu a evropské soutěže, budou mít vždy přednost. My bychom tam hráli rádi, ale není to tak jednoduché."

Protože pořadatelství MČR 2023 se opravdu povedlo, padají nejrůznější dotazy. Budou fanoušci badmintonu čekat na vrcholný turnaj českého badmintonu znovu 16 let? "Teď vám nejsem schopen odpovědět," kroutí hlavou Radek Liebl, který ale rozhodně nevyloučil, že by se šampionát mohl do Českých Budějovic v blízké budoucnosti vrátit. Badminton do Jihočeského kraje určitě patří.