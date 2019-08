Na jejím konci by mohl kapitán Jihostroje Radek Mach (na snímku) zdvihnout nad hlavu pohár pro vítěze extraligy. Určitě by chtěl.

Právě blokař Radek Mach měl po delší době o něco klidnější léto. Nenaskočil do přípravy reprezentace, možná i proto se do přípravy vrhl ještě s větším úsilím než v jiných letech. „Právě včera jsem říkal, že se na návrat do toho volejbalového koloběhu zase moc těším,“ usmíval se na prvním srazu s týmem.

A jaké bylo přivítání?

„Čau kápo,“ odlovil kapitána masér Filip Hoch.

„Čau Křápo,“ použil Mach masérovu přezdívku.

„Mistři navždycky?“

„Navždy.“

Oba se smáli, až se za břicha popadali a kočkovali se jako malé děti.

„Potřebuju si hned teď zase najet každodenní režim, jdeme do toho naplno,“ zvážněl Radek Mach při pohledu na velmi hustě zaplněný tréninkový plán.

Volejbalisty čekají přípravné duely, turnaje, ale také dřina v posilovně, výběhy na Kleť. Je něco, s čím má Radek Mach problém? „Toto období je vždycky o fyzičce, ne vždy je to příjemné, ale musí se to zvládnout,“ říká 206 centimetrů vysoký hráč.

Trenér René Dvořák nikomu nic nesleví. Ani těm nejzkušenějším. Dokonce se nechal slyšet, že prý Mach a Křesťan mívají v průběhu volna tendence k nabírání váhy. „U mě je to pravda,“ potvrzuje Mach. „Když se jenom podívám na dort, tak mám dvě kila nahoře, doufám, že jsem se s tím letos v létě popral a trenér bude spokojený.“

Volejbalisté Jihostroje si také letos zpestří přípravné období účastí na tradičním Lipno sport festu. Dvacátého srpna se v rámci festivalu odehraje program Barevný minivolejbal, třiadvacátého srpna pořadatelé nachystají dokonce odpolední (15.00) turnaj proti hráčům Jihostroje. „Připraven bude beachový kurt, u Lipna budou kurzy pro děti, pro dospělé, zapinkáme si s návštěvníky festivalu, volejbal si všichni krásně užijeme,“ dodal kapitán českobudějovického Jihostroje Radek Mach.