České Budějovice jsou v extralize volejbalistů na prvním místě. Vzhledem k zaváhání soupeřů, a tříbodovému zisku v duelu s Kladnem, se svěřenci trenéra rené Dvořáka vyhoupli do čela.

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Speciální dresy se mi líbily, připomínaly mi Radka Štěpánka v Davis cupu. Byl to složitý zápas. Vítězství bylo hodně upracované a nadřeli jsme se na něj. Moc nám nešel servis a kvůli tomu jsme byli horší v obraně na síti. Druhá škoda je, že když jsme některé těžké balony čapli, tak jsme je nesložili. Aspoň diváci mohli zůstat o set déle a užít si atmosféru zápasu.“

České Budějovice - Kladno v extralize volejbalistůZdroj: Deník/ Kamil Jáša

René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Velmi dobře jsme útočili, ale špatně bránili. Licek a de Amo bohužel zápas nedohráli kvůli problémům s lýtkem. Chtěl bych pochválit Ondru Piskáčka, kterému se zápas povedl. Kulisa byla jako obvykle výborná, bylo to umocněné tím, že šlo o slavnostní utkání.“

Jiří Kraffer (kapitán Kladno volejbal cz): „Byl to kvalitní zápas. Myslím, že jsme podali dobrý výkon a mohli jsme si odvézt nějaký bod, ale nemáme nic. Musím pogratulovat Jihostroji, protože pokaždé, když dostal šanci, tak ji proměnil. My jsme měli možnosti odskočit ve skóre, když jsme čapli některé balony, ale bohužel jsme je nedohráli. Na to jsme doplatili. Myslím si ale, že jsme mladý tým a tohle nás musí posunout dopředu. Poučíme se z toho a příště budeme lepší. Bylo by hezké, kdybychom se v této hale setkali ve finále.“

Milan Fortuník (trenér Kladno volejbal cz): „My jsme se bohužel v zápase dopustili drobných nepřesností a chyb, které domácí dokázali využít. Je to škoda, ale tak to bývá v takto vyrovnaném zápase. Blahopřeju domácím, že si hezky okořenili oslavu. Za nás jsem smutný, že jsme nesáhli alespoň po bodu.“

VK Jihostroj České Budějovice – Kladno volejbal cz 3:1 (25:23, 28:30, 26:24, 25:18). Rozhodčí: Činátl, Horký. Počet diváků: 1504

Jihostroj ČB: de Amo, Licek, Mach, Kriško, Licek, Polák, libero Kryštof. Střídali: Sedláček, Michálek, Piskáček, Schouten

Kladno: Špulák, van Solkema, Seppänen, Kyjanica, Platačs, Kraffer, libero Kunc. Střídali: Lohr, Hancock