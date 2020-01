Tři tituly Poslušného

V krajském přeboru žactva na Strahově vynikl zejména Pavel Poslušný z Nové Včelnice, který vyhrál tři individuální disciplíny (v kouli si zlepšil osobní maximum o čtvrt metru) a rozběhl i vítěznou štafetu 4x200 m. Objevem je Rudolf Ďorď z Blatné, který v prvním závodě v životě skočil do výšky 176. Absolutně čtvrtou 15letou koulařkou v historii kraje všech dob je Žaneta Pivcová z J. Hradce se 12,22 metru.

Z výkonů: 60 m Lukáš Vacek (ČD) 7,76, Dominik Novotný (VS) 7,86, Tomáš Johaník (Sok) 7,89, mimo Dominik Markvart (16, Ves) 7,53, Lurdes Gloria Manuelová (VS) 8,09, Ema Šefránková (ČZ) 8,45, mladší Jonáš Böhm (NB) 8,26, Jan Čoka 8,41, Kateřina Hlaváčová (oba Čéč) 8,57, Nina Radová (Sok) 8,59, 150 m Poslušný 18,51, Vacek 18,57, Šefránková 20,20, Lenka Fidlerová (PT) 20,52, mladší Michal Rada (Sok) 19,82, Čoka 19,94, Hlaváčová 21,27, Kateřina Dvořáková (Be) 21,53, 300 m Jakub Skuček (VS) 41,14, Vojtěch Maloň 42,48, Tereza Boháčová (oba Sok) 46,42, Natálie Slavíková 46,46, Tereza Hurtová (obě VS) 46,56, 800 m Ondřej Nový (Čéč) 2:15,52, Jakub Janda (Sok) 2:24,52, Manuelová 2:26,27, Bára Kurzová (NV) 2:32,15, mladší Ondřej Kozojed (Be) 2:24,20, Adéla Holubová (Sok) 2:24,81 (loni 2:33,23), 1500 m Jakub Homola (VS) 4:28,61, Markéta Pilátová (PT) 5:59,91, 60 přek. Poslušný 9,36, Šimon Urbánek (NV) 9,49, Melanie Turková 10,00, Adriana Holušová 10,15, Linda Marušová 10,17, mladší René Steinke 11,27, Lucie Chmátalová 10,45, Michaela Běhounová (všichni VS) 10,57, Radová 10,78, 4x200 m NV 1:48,03, Sokol 1:49,04, děvčata VS 1:52,69, výška Urbánek 179 – os. rek., Ďorď 176, Johaník 167, Barbora Kubánková (Sok) 147, Adéla Chválová (Pí) 147, mladší Steinke 146, Tereza Čápová (VS) 141, dálka Vacek 593, Kubánková 504, Fidlerová 500, Kurzová 492, mladší Rada 501, Radová 465, koule Poslušný 13,86, Adam Czepiec (VA) 11,80, mladší Jakub Koreš 12,02, Andrea Rypáčková (oba VS) 10,31.

Záhorová 591

Na Olympu startovali mimo soutěž závodníci kraje při přeboru Plzeňska. Adéla Záhorová (VS) znovu zaběhla výbornou šedesátku a atakovala šestimetrovou hranici v dálce, 18letý milevský Štěpán Pokorný se na 60 m zlepšil proti loňsku o 13 setin na 7,19, Jan Řehula (Sok) si překonal osobní rekord na 3000 m o 1,1 sekundy na 9:11,39 a Veronika Piklová (ČD) se na stejné trati dostala na sedmé místo tabulky jihočeských žen všech dob výkonem 10:29,33. Proti loňsku se zlepšila o 40 sekund! Výborně běžely i 16leté vytrvalkyně Sokola.

Z dalších výkonů: 60 m Pokorný 7,19, Marek Krňanský (NV) 7,58, Tomáš Bouchal (ČD) 7,61, Záhorová 7,85, Nikola Ježková (NV) 8,22, Pavla Molíková (Mi) 8,24, Lucie Čermáková (Čéč) 8,28, 200 m Krňanský 23,72, Ježková 27,21, Kateřina Strusková (Čéč) 27,81, 400 m Čermáková 64,03, 800 m Jan Krizan (18) 2:02,29, Michala Veldová(oba Sok) 2:29,63, 1500 m Jakub Budil (Pí) 4:26,32, Ondřej Kohout (Chyš) 4:26,49, Lenka Pardamcová 5:05,05, 3000 m Petr Lukš (18) 9:21,56, Tereza Buštová (16) 10:40,65, Andrea Nikodemová (16) 10:41,65, 60 přek. jun. Krizan (všichni Sok) 9,04, Strusková 10,07, výška a dálka Š. Pokorný 184 a 646, Záhorová 591, Čermáková 515, Molíková 502, koule Baronová (ČD) 10,46, jun. Krizan 12,05.