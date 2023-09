Na konci prázdnin uspořádal Svaz vodáků České republiky vrcholnou akci letošní závodní sezony. A Češi dominovali! V konkurenci 64 týmů z 15 zemí Evropy i světa dokázaly české posádky vybojovat 11 titulů absolutních mistrů Evropy v raftingu pro rok 2023!

Mistrovství Evropy v raftingu v Jihočeském kraji. Atmosféra ve vodáckém areálu v Českých Budějovicích je přátelská | Video: Deník/ Kamil Jáša

Velmi úspěšná byla mužská posádka R6 CZE1, kde polovinu tvoří Jihočeši: Antonín Haleš,Václav Švadlena, Libor Peška vyrůstající na Hluboké. Další tři členové posádky jsou Jiří Irain, Jan Šantora, Milan Znamenáček. Kluci získali zlatou medaili ve všech čtyřech disciplínách a tím i celkově titul mistrů Evropy.

„Jsem nesmírně rád, že jsme dokázali, že čeští raftaři stále patří mezi evropskou špičku. A jsem hrdý, že jsme dokázali uspořádat závod světového formátu v realizačním týmu, který tvořili především sami závodníci, za obrovské pomoci dobrovolníků z našich raftových klubů, kteří dali mistrovství Evropy nejen srdce, ale navíc také týden své dovolené. Upřímná rodinná atmosféra byla obrovskou přidanou hodnotou celé akce, kterou ocenili i samotní závodníci“ říká Libor Peška, ředitel závodu a čerstvý absolutní mistr Evropy v mužské kategorii.

Mistrovství Evropy čtyř (R4) a šestičlenných (R6) týmů se uskutečnilo 21. - 27. srpna na umělé slalomové dráze ve vodáckém centru České Budějovice a na Vltavě pod Lipnem. V závodním poli byly zastoupeny všechny věkové kategorie od juniorů až po ty nejzkušenější závodníky „Masters“.

Kromě evropských posádek přijaly pozvání k účasti i dva mimoevropské týmy. Ženská posádka z USA, která závodila v kategorii R4, vytvořila navíc spolu s britskými raftařkami také šestičlennou posádku a spolu absolvovaly mistrovství Evropy rovnou v obou kategoriích, i když mimo soutěžní bodování. Dalším týmem, který vážil dlouhou cestu do České republiky, byl mužský tým ze Spojených arabských emirátů.

Úvodní disciplíny šampionátu se odehrály v Českých Budějovicích na umělé slalomové dráze v Českém Vrbném, kde závodníci poměřili síly ve sprintu, v kontaktním vyřazovacím závodě „Head To Head“ a ve slalomu. Diváci okolo slalomové trati vytvářeli úžasnou atmosféru a samotní závodníci si v duchu fair play fandili navzájem, co jim hlasivky stačily. Pořadatelé též zajistili živé vysílání, diváci a fanoušci tak mohli sledovat raftové boje o medaile v přímém přenosu i na dálku.

Vyhlášení prvních evropských medailistů proběhlo za doprovodu místních bubeníků Wild Sticks, kteří připravili skvělou kulisu pro slavnostní vyhlášení vítězů. Medaile vítězným týmům předával kromě zástupců pořadatelského Svazu vodáků České republiky i zástupce Národní sportovní agentury Mgr. František Horák a Ing. Jiří Baloun, ředitel závodu Horní Vltava z Povodí Vltavy.

V pátek 25. srpna se závodníci všech juniorských kategorií a ženy na menších člunech R4 přesunuli na závěrečnou disciplínu ve sjezdu do Vyššího Brodu, odkud je čekalo necelých šest kilometrů poctivé dřiny do kempu U tří veverek. Nejrychlejší posádka startovního pole, český tým mladých mužů do 23 let Youngster YES (CZE-JM1), zvládla tento turisticky velmi oblíbený úsek řeky za neuvěřitelných 31 minut a 20 vteřin!

Dospělé kategorie se následně přestěhovaly na start nejatraktivnější trati celého šampionátu, na úsek z Loučovic, který vede přes Čertovy proudy a právem se řadí mezi nejobtížnější raftové závodní trati vůbec. Všichni závodníci museli nejprve povinně absolvovat páteční trénink, ve kterém měli prokázat, že jsou tento úsek řeky Vltavy schopni zvládnout. Několik mužských posádek se tak po testu na „Čerťácích“ rozhodlo do závodu R4 (menší a méně stabilní čluny náročnější na ovládání) nenastoupit, ostatní sportovci se s peřejemi o obtížnosti WWV, velmi trefně pojmenovanými jako „Okno“, „Škvíra“ (v angličtině má realitě více odpovídající přezdívku „Bloody Fingers“) nebo „Schody“ popasovali statečně a kromě jediné posádky všichni závodníci závod dokončili a plni adrenalinu a euforie se sešli v cíli.

Závěrečné slavnostní vyhlášení celkových vítězů a den plný skvělých zážitků bohužel narušila velká bouřka. Závodníci si však nenechali zkazit náladu a s úsměvem zvládli i improvizované vyhlašování v těsném, ale vřelém prostoru občerstvení Na Kanále.

Čeští raftaři dokázali vybojovat jedenáct z celkem třinácti vyhlašovaných titulů Overall, absolutních mistrů Evropy pro rok 2023. Získali 125 medailí ze 130 možných. Český rafting opět slaví obrovský úspěch. Celkově se šampionát skvěle povedl i po organizační stránce a Česká republika a naše vodácká královna, řeka Vltava, se navždy zapsala do srdcí všech závodníků.

Velké poděkování organizátorů ME SVOČR patří Infocentrum Hluboká nad Vltavou a Městskému úřadu za poskytnutí propagačních materiálů pro rozhodčí a závodníky. Hotelu Záviš Z Falkenštejna za zapůjčení nádobí. Poděkování míří i na zámek,kde byli zahraniční rozhodčí nadšení krásou zámku a prohlídkou. Čeští rozhodčí nezapomenou na netradiční prohlídku s milou průvodkyní i s písní Rozvíjej se poupátko.

Mistrovství Evropy v raftingu 2023 bylo podpořeno Národní sportovní agenturou a z rozpočtu Jihočeského kraje. Závod ve sjezdu přes Čertovy proudy vedl Národní přírodní rezervací Čertova stěna – Luč a závodníci zde projížděli pouze na základě výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace, kterou uděluje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.

AUTOR: Lenka Bauerová, SVoČR